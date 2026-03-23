Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές - Tροπολογία του ΥΠΕΘΟΟ

Επεκτείνεται η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και για το έτος 2027. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους περιοχών που υπέστησαν φυσικές καταστροφές για τα έτη 2026 και 2027, σύμφωνα με τροπολογία του ΥΠΕΘΟΟ, που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπλέον, στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω απαλλαγή εντάσσονται και οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό και την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται πως μέσα στην εβδομάδα (ή και μέσα στην ημέρα πιθανότατα) θα ανοίξει η πλατφόρμα για να κάνουν διορθώσεις όσοι εντόπισαν ότι έχουν κάνει λάθος στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Η τροπολογία

Άρθρο 3

Απαλλαγές από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Τροποποίηση παρ. 4Α άρθρου 10, άρθρου 17 Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας

1. Στην παρ. 4Α του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας (ν. 5219/2025, Α' 130), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) οι λέξεις «για το έτος 2026» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη 2026 και 2027», αβ) οι λέξεις «για το έτος αυτό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη αυτά», β) στο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Για το έτος 2026» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Για τα έτη 2026 και 2027» και η παρ. 4Α διαμορφώνεται ως εξής:

«4Α. Ειδικά για τα έτη 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον φόρο τα ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως και την 31η.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον φόρο τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Στο άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας, περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο εισαγωγικό εδάφιο, οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2025, 2026 και 2027», αβ) στο πρώτο

εδάφιο της περ. α), i) οι λέξεις «Περιφέρειας Αττικής και της» διαγράφονται, ϋ) οι λέξεις «και 2024 και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 2024 και 2025 και», iii) οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2026 και 2027», αγ) στο δεύτερο εδάφιο της περ. α), οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2025, 2026 και 2027», αδ) στην περ. γ), ϊ) οι λέξεις «και 2024 και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 2024 και 2025 και», ϋ) οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2026 και 2027», αε) στο πρώτο εδάφιο της περ. δ), ί) οι λέξεις «και 2024 και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 2024 και 2025 και», ϋ) οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα έτη 2026 και 2027», αστ) στο δεύτερο εδάφιο της περ. δ), οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένου του έτους 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένων των ετών 2026 και 2027», αζ) στο πρώτο εδάφιο της περ. ε), ί) οι λέξεις «και 2024 και» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 2024, 2025 και 2026 και», ίί) οι λέξεις «το έτος 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το έτος 2027», αη) στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε), οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένου του έτους 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συμπεριλαμβανομένωντων ετών 2026 και 2027», αθ) προστίθεται περ. στ), και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

1. Ειδικά για τα έτη 2025, 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον φόρο:

α) Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και της 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 και εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν και για τα έτη 2026 και 2027. Επιπλέον, για τα έτη 2025, 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον φόρο τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίαςτων πυρκαγιών του προηγούμενου εδαφίου.

β) Τα ακίνητα που βρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ' αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ' 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ' 1109), για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθιτικά φαινόμενα της 10ης Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ» (Δ' 190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 προεδρικού διατάγματος (Δ' 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, Κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της Κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της Κοινότητας Τραπεζίτσας και Κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ' αρ. 9439/3335/6.4.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας «Μεταφορά των οικισμών Καλαμιτσίου, Καλοχίου και Μεσόλακκα Νομού Γρεβενών» (Δ' 238).

γ) Τα ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 μέχρι και την 13η Αυγούστου 2021, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 και εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν και για τα έτη 2026 και 2027.

δ) Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6350/Α325/11.3.2021 (Β' 964) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9028/Α325/17.5.2021 (Β' 2094) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχουν εκδοθεί έως τις 28.2.2022 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 και εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν και για τα έτη 2026 και 2027. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της παρούσας περίπτωσης ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση στη Φορολογική Διοίκηση για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων των ετών 2026 και 2027. ε) Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/7.10.2021 (Β' 4646) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 18135/Α325/13.10.2021 (Β' 4740) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./18450/Α325/21.10.2021 (Β' 4882) κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που έχουν εκδοθεί έως την 30ή.6.2022, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026 και εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτόν και για το έτος 2027. Για τη χορήγηση της απαλλαγής ο δικαιούχος υποβάλει αίτηση στη Φορολογική Διοίκηση για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων των ετών 2026 και 2027.

στ) Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου, που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που επλήγησαν από τον σεισμό ή την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020, όπως αυτές οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β' 5293) και την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325/24.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 30ής Οκτωβρίου 2020 που εκδηλώθηκε ως συνεπακόλουθο του σεισμού της ίδιας ημέρας, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Β' 5297), εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν εκδοθεί έως τις 28.2.2022 και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 και 2027 απαλλάσσονται. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται από τον δικαιούχο αυτής αίτηση για το έτος 2020 στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία ισχύει και για τα τρία (3) επόμενα έτη. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για το έτος 2020, υποβάλλεται νέα για το έτος 2021, η οποία ισχύει και για τα έτη 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 και 2027.

2. Ειδικά για τα έτη 2025, 2026 και 2027 απαλλάσσονται από τον φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σουφλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Για το έτος 2026, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως χίλιους πεντακόσιους (1.500) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού, εξαιρουμένων των οικισμών της Περιφέρειας Αττικής, πληντης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο της παρούσας παραγράφου ορίζεται σε χίλιους επτακόσιους (1.700) κατοίκους. Η κύρια κατοικία προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο έχει λήξει κατά τον χρόνο φορολογίας η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Η μείωση αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων της παρούσας παραγράφου που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου, δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

4. Ειδικά yia τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής, όσοι απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. βάσει της παρ. 1 του άρθρου 10, μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την 28η Φεβρουάριου 2026 τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων του άρθρου 2 του παρόντος, για ακίνητα για τα οποία δεν δηλώθηκε η ιδιοχρησιμοποίησή τους. Ποσά που έχουν βεβαιωθεί διαγράφονται.».

Με την ίδια τροπολογία:

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το άνοιγμα και τη λειτουργία ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts), για τη χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτροκίνησης (μέσω κρατικής ενίσχυσης) και ειδικότερα:

α. Σε περίπτωση υποχρεωτικής εκχώρησης της ενίσχυσης, που καταβάλλεται για δράσεις ηλεκτροκίνησης, από τον δικαιούχο αυτής στον προμηθευτή του οχήματος, παρέχεται η δυνατότητα ανοίγματος ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow accounts), σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), από τον προμηθευτή του οχήματος, με δική του επιβάρυνση, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

β. Ορίζεται ότι οι τόκοι που δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους εν λόγω λογαριασμούς επιστρέφονται στο Δημόσιο, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου και εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου [άρθρα 61-64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)]. ’ ’ ~

γ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το κλείσιμο των εν λόγω λογαριασμών και παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται σε αυτούς, στις οριζόμενες περιπτώσεις.

2. Εισάγονται φορολογικές απαλλαγές για την από 16 Μαρτίου 2026 σύμβαση δωρεάς σχετικά με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής και ειδικότερα:

α. Απαλλάσσονται:

- από κάθε φόρο ή δασμό της κείμενης νομοθεσίας, τέλη, δικαιώματα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, τ<σν ο.τ.α. ή οποιουδήποτε τρίτου, η από 16 Μαρτίου 2026 σύμβαση δωρεάς μεταξύ αφενός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α., δωρεοδόχος) και αφετέρου των εταιρειών: α) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., β) FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A Α.Ε., γ) FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΔΑΣ Β Α.Ε., δ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΏΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στ) ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δωρητές), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφή φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, καθώς και κάθε συναρτώμενη με αυτήν σύμβαση έργου, προμήθειας εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών που υπογράφει ο δωρεοδόχος με τον προμηθευτή στο πλαίσιο υλοποίησης της δωρεάς,

- του Φ.Π.Α. κάθε εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο αναφορικά με παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο των προαναφερόμενων συμβάσεων.

β. Εκπίπτει ως δαπάνη, για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των δωρητών, το ποσό της σύμβασης δωρεάς, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

Οι σχετικές διατάξεις :

Άρθρο 1

Άνοιγμα ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών για χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτροκίνησης

1. Σε περίπτωση υποχρεωτικής εκχώρησης της ενίσχυσης που καταβάλλεται για δράσεις ηλεκτροκίνησης από τον δικαιούχο αυτής στον προμηθευτή του οχήματος, ο τελευταίος δύναται, κατόπιν της έκδοσης απόφασης έγκρισης της ενίσχυσης από το αρμόδιο όργανο, να προχωρά σε άνοιγμα ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) σε πιστωτικά ιδρύματα ή στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με σκοπό τη διευκόλυνση της εκταμίευσης.

2. Στους λογαριασμούς της παρ. 1, δύναται να πιστώνεται από τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης, ποσό ή μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στην εγκεκριμένη ενίσχυση. Το ποσό παραμένει δεσμευμένο στον λογαριασμό και αποδεσμεύεται κατόπιν έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κοινοποίησης αυτής στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στο Τ.Π.Δ., αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των απαραίτητων για κάθε Δράση δικαιολογητικών σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος πληρωμής του ωφελούμενου/δικαιούχου.

3. Το κόστος ανοίγματος των λογαριασμών της παρ. 1 βαρύνει τον προμηθευτή του οχήματος. Οι τόκοι που δημιουργούνται από την παραμονή των πιστώσεων στους λογαριασμούς της παρ. 1, επιστρέφονται στο Δημόσιο, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα του ωφελούμενου/δικαιούχου και εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου των άρθρων 61 έως 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167). Οι λογαριασμοί της παρ. 1 κλείνουν με αίτημα του φορέα χρηματοδότησης προς το πιστωτικό ίδρυμα ή το Τ.Π.Δ..

4. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, προς το πιστωτικό ίδρυμα ή το Τ.Π.Δ., μπορεί να ζητείται η επιστροφή του συνόλου ή μέρους των ποσών που τηρούνται στους εν λόγω λογαριασμούς, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου και του προμηθευτή του οχήματος, αν:

α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ή β) έληξε η περίοδος της χρηματοδοτούμενης δράσης.

Άρθρο 2

Φορολογικές απαλλαγές για την από 16 Μαρτίου 2026 σύμβαση δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής

1. Η από 16 Μαρτίου 2026 σύμβαση δωρεάς, μεταξύ αφενός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» ως δωρεοδόχου και αφετέρου των εταιρειών: α) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, β) FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A Α.Ε, γ) FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β Α.Ε, δ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στ) ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως δωρητών, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System - VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, καθώς και κάθε σύμβαση έργου, προμήθειας εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών που υπογράφει ο δωρεοδόχος με τον προμηθευτή στο πλαίσιο υλοποίησης της δωρεάς, απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή δασμό επιβαλλόμενο από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρακρατούμενων φόρων, φόρο δωρεάς, φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τέλος, ψηφιακό τέλος συναλλαγής, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οποιοσδήποτε τρίτου.

2. Τα φορολογικά στοιχεία για την εκπλήρωση της δωρεάς εκδίδονται από τον προμηθευτή στο όνομα του δωρεοδόχου και εξοφλούνται από τους δωρητές, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση δωρεάς της παρ. 1. Οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμβάσεων της παρ. 1 απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται κύρωση με νόμο της σύμβασης δωρεάς ή έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό. Επί του κάθε εκδιδόμενου φορολογικού στοιχείου αναγράφεται ρητά η εξαίρεση από τον Φ.Π.Α δυνάμει του παρόντος άρθρου.

3. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των δωρητών της παρ. 1, εκπίπτουν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), οι δαπάνες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της σύμβασης δωρεάς της παρ. 1.