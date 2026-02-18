Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φιλανδία και Γαλλία

Η υπουργός Εργασίας μίλησε σε συνέντευξή της για την σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, την στάση ΠΑΣΟΚ κατά τη ψήφιση του ν/σ, καθώς και το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους.

H σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η στάση του ΠΑΣΟΚ κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς και το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους, ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενη στην Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία ιστορική συμφωνία για δύο λόγους. «Ο πρώτος γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας που υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης σε ζητήματα τέτοιου εύρους και ο δεύτερος λόγος είναι η ουσία της Συμφωνίας».

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, η Συμφωνία προβλέπει τρία πράγματα και συγκεκριμένα τρόπους με τους οποίους θα συνάπτονται και θα επεκτείνονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις, καθώς και ότι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους και μετά τη λήξη τους.

Κληθείσα να σχολιάσει τις ενστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το ότι στις διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνεται και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, καθώς και ότι η επαναφορά της μετενέργειας θα έπρεπε να είναι αναδρομική, η υπουργός απάντησε: «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο προήλθε από συμφωνία όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων και, για να επιτευχθεί αυτή, υπήρξαν αμοιβαίες υποχωρήσεις. 'Αρα το γιατί δεν περιλαμβάνεται το ένα και περιλαμβάνεται το άλλο, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, γιατί προφανώς δεν υπήρξε συμφωνία σε κάτι τέτοιο και γιατί η χώρα μας είναι μέσα στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 22 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν νομοθετικά προβλεπόμενο κατώτατο μισθό και από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να προβλέπουν καλύτερους όρους εργασίας και απολαβών με βάση μία Συλλογική Σύμβαση. Αν προβλεπόταν η μετενέργεια αναδρομικά, θα υπήρχαν ζητήματα αντισυνταγματικότητας».

Η κ. Κεραμέως τόνισε τη θετική εικόνα που έχει αυτήν τη στιγμή η αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ως προς το ποσοστό κάλυψης από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. «Εδώ έρχεται ως απάντηση η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, στο πώς θα έχουμε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις», είπε.

Ως προς τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, αλλά καταψήφισε επί της αρχής, η υπουργός σχολίασε: «Πώς γίνεται αυτό πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά» και συμπλήρωσε: «Αυτή η διαδικασία με την ιστορικότητα αυτής της συμφωνίας, που δεν ήταν καθόλου εύκολο να επέλθει συμφωνία σε κοινωνικό επίπεδο, τι απέδειξε; Ότι τελικά έχουμε προχωρήσει περισσότερο στον κοινωνικό διάλογο από ό,τι στον πολιτικό και στον κοινοβουλευτικό διάλογο».

Για την ανεργία, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι από το 18% που ήταν το 2019, πλέον έχει πέσει στο 7,5%, ποσοστό χαμηλότερο από την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία ακόμα και τη Γαλλία.

«Έχουμε σχεδόν 600.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν», προσέθεσε η υπουργός, ενώ για τους νέους και τις γυναίκες σημείωσε: «Είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και, στις γυναίκες, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, είμαστε κάτω από το 10%, είμαστε στο 9,9%. Δεν έχουμε υπάρξει ξανά ποτέ στην Ελλάδα κάτω από 10% στη γυναικεία ανεργία».

Αναφορικά με το διαθέσιμο εισόδημα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση αυτήν τη στιγμή για τη χώρα μας από το πώς θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Προσπαθούμε διαρκώς σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι με αύξηση μισθών, εν προκειμένω του κατώτατου και του μέσου μισθού μέσω της πίεσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, εξ ου και η σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας. Ο άλλος άξονας είναι μέσω της μείωσης φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, επιβαρύνσεων.

Αυτή η κυβέρνηση έχει καταργήσει ή έχει μειώσει 83 φόρους. Έχει μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες».

Παράλληλα, η υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, λέγοντας ότι στον κατώτατο μισθό ήμασταν στα 650 ευρώ, ενώ σήμερα είμαστε στα 880 ευρώ, αυτό είναι αύξηση 35% και οδεύουμε προς τα 950 ευρώ σε έναν χρόνο από σήμερα. «'Αρα, είναι μία σημαντική αύξηση. Στον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης ήμασταν στα 1.200 ευρώ και, πλέον, είμαστε πάνω από τα 1.500 ευρώ. Αυτό δεν συνυπολογίζει μπόνους, είναι ο ονομαστικός μισθός που βλέπουμε στο σύστημα», διευκρίνισε.

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως τοποθετήθηκε σχετικά με το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης νέας επιχειρηματικότητας 18-29 ετών του υπουργείου Εργασίας, το οποίο υλοποιείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επισημαίνοντας: «Νέοι 18 έως 29 ετών που δεν δουλεύουν, που δεν σπουδάζουν, που δεν κάνουν κατάρτιση, να μπορούν να στήσουν τη δική τους επιχείρηση με στήριξη από το κράτος 17.500 ευρώ σε έναν χρόνο, σε τρεις δόσεις. Τρεις δόσεις, όπου σε κάθε στάδιο πάμε και ελέγχουμε εάν πράγματι έχει σταθεί η επιχείρηση, αν έξι μήνες μετά λειτουργεί και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να έχεις κάποιον ο οποίος ήταν άνεργος και χωρίς προοπτική μπροστά του να του δίνεις τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας. Είναι ό,τι πιο όμορφο, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα της εργασίας να βλέπεις ακριβώς πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του».