Πετρέλαιο: «Άλμα» 3,5% με φόντο τις «εύθραυστες» συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ξεκάθαρες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν κατά πόσον οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα είναι αρκετές για να αποτρέψουν τη σύγκρουση, μετά από μια αναφορά ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν, από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι Αμερικανοί, τονίζοντας μάλιστα πως αυτός θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Mία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα είχε την μορφή μίας μαζικής εκστρατείας εβδομάδων που θα έμοιαζε με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, σε αντίθεση με την επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, όπως αναφέρουν οι πηγές που επικαλείται το Axios. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Ισραήλ πιέζει για ένα σενάριο που στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος.

Σε αυτό το εύθραυστο διπλωματικό κλίμα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent σημειώνει άνοδο 3,5% και διαπραγματεύεται στα 69,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate ενισχύεται 3,68% στα 64,56 δολάρια το βαρέλι.

Μια πιθανή «έκρηξη» στην περιοχή θα έθετε σε κίνδυνο τις ροές αργού πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ - ένα κρίσιμο σημείο για τις εξαγωγές ενέργειας από την κορυφαία περιοχή παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, την οποία το Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι θα κλείσει για λίγο για στρατιωτικές ασκήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ κινδυνεύει να εξοργίσει τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών φέτος, εάν μια απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου κάνει τη βενζίνη πιο ακριβή στο πρατήριο.

«Είμαι κυνικός και εξακολουθώ να μην πιστεύω ότι ο Τραμπ θα ρίσκαρε υψηλότερες τιμές στην πρατήρια καυσίμων στην πατρίδα του σε μια χρονιά εκλογών όπου η προσιτή τιμή είναι ψηλά στην ατζέντα», δήλωσε ο Όλε Σλοθ Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Οι μέχρι στιγμής συνομιλίες δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό αποτέλεσμα, με την Τεχεράνη να λέει ότι κατέληξε σε «γενική συμφωνία» με την Ουάσινγκτον σχετικά με τους όρους μιας πιθανής πυρηνικής συμφωνίας. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θα επιστρέψουν στη Γενεύη με μια νέα πρόταση σε δύο εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, μια δεύτερη ημέρα συναντήσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γενεύη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έληξε μετά από μόλις 90 λεπτά, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να παρατείνει τη διαδικασία. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες, προσθέτοντας ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.