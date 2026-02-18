Νέος αντιπρόεδρος ΔΣ στην Τράπεζα Κύπρου ο Γεώργιος Συρίχας

Επιπλέον, η τράπεζα ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση των των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τη θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Συρίχας, διαδεχόμενος την Lyn Grobler στη συγκεκριμένη θέση. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Επιπλέον, η τράπεζα ανακοίνωσε αλλαγές στη σύνθεση των των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνουν ότι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, τα Διοικητικά τους Συμβούλια αποφάσισαν τα εξής:

1) α) Αλλαγή στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Ειρήνη Ψάλτη (Πρόεδρος)

Monique Hemerijck

Adrian Lewis

Γεώργιος Συρίχας

Stuart Birrell

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Adrian Lewis (Πρόεδρος)

Ειρήνη Ψάλτη

Αντρέας Κρητιώτης

β) Η σύνθεση των υπολοίπων Επιτροπών των Διοικητικών Συμβουλίων παραμένει ως έχει:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Monique Hemerijck (Πρόεδρος)

Stuart Birrell

Christian Hansmeyer

Αντρέας Κρητιώτης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

Lyn Grobler

Christian Hansmeyer

Γεώργιος Συρίχας

Επιτροπή Τεχνολογίας

Lyn Grobler (Πρόεδρος)

Adrian Lewis

Monique Hemerijck

2. Το διορισμό του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβούλου, κ. Γεωργίου Συρίχα, στη θέση του Αντιπροέδρου του διαδεχόμενος την κα Lyn Grobler στη συγκεκριμένη θέση.

Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2026.