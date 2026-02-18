Θετικά πρόσημα στη Wall Street αναμένοντας τα πρακτικά της Fed

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη 1% έπειτα από την ανακοίνωση της Meta ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια τσιπ της για την κατασκευή data centers.

Με αισιοδοξία κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη εν αναμονή των πρακτικών από την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιανουάριο, όπου διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50% - 3,75%.

Σε αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται 0,41% στις 49.736 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,22% στις 6.857 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιείται κατά 0,66% στις 22.728 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia σημειώνει κέρδη 1% έπειτα από την ανακοίνωση της Meta ότι θα χρησιμοποιήσει εκατομμύρια τσιπ της για την κατασκευή data centers.

Επιπλέον, η Amazon προσθέτει άνω του 1% μετά την ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών ότι η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν αύξησε το μερίδιό της κατά 65% κατά το τέταρτο τρίμηνο. Αυτό καθιστά την Amazon την τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή του fund.

Καταλύτη για την πορεία των δεικτών θα αποτελέσει την Παρασκευή η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Personal Consumption Expenditure - PCE), του «αγαπημένου» δείκτη της Fed για την μέτρηση του πληθωρισμού.

Στα μάκρο της ημέρας, η κατασκευή νέων κατοικιών ανήλθαν σε υψηλό πέντε μηνών τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη καθυστερημένα λόγω του κυβερνητικού shutdown.

Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση στις 1,4 εκατ. κατοικίες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg.

Επιπλέον, οι νέες παραγγελίες για διαρκή αγαθά που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας πτώση 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από την Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, μειώθηκαν 4,6 δισ. δολ. στα 319,6 δισ. δολ. με την πτώση να ακολουθεί μια ανοδικά αναθεωρημένη μηνιαία υποχώρηση 5,4% τον Νοέμβριο. Η υποχώρηση 1,4% ήταν καλύτερο από τη συρρίκνωση 2,0% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα της WSJ.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image