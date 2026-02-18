Κεφαλογιάννης: Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από σαφή επιχειρησιακό πυρήνα

Η «Ενεργή Μάχη» θεσμοθετεί την άντληση διδαγμάτων, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στην κοινή συνεδρίαση στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος συμμετείχε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης ήταν η Β’ ανάγνωση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ενεργή μάχη: Ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών - Πρόβλεψη μηχανισμών άντλησης επιχειρησιακών διδαγμάτων - Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού - Αναβάθμιση Πυροσβεστικής Ακαδημίας - Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές διατάξεις - Τροποποιήσεις ν. 4662/2020, ν.4555/2018, ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024».

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, κ. Κώστας Κατσαφάδος.

Ο Υπουργός απαντώντας, αρχικά, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Τμήματος της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, τόνισε ότι η ρύθμιση του 2023, με την οποία καθορίστηκε η αρχαιότητα μεταξύ των αποφοίτων διαφορετικών τμημάτων, «βασίστηκε στη διαφοροποίηση της διάρκειας και του τρόπου εκπαίδευσης», καθώς και στη «διαφορετική οργανική θέση που καταλαμβάνει κάθε κατηγορία αποφοίτων».

Υπογράμμισε ότι με βάση τη συγκεκριμένη ρύθμιση διαμορφώθηκαν οι επετηρίδες του Σώματος και ακολούθησαν μεταθέσεις και μετακινήσεις στελεχών, επισημαίνοντας πως «ενδεχόμενη μεταβολή της αρχαιότητας θα ανέτρεπε παγιωμένες υπηρεσιακές καταστάσεις και θα οδηγούσε σε δικαστικές προσφυγές». Πρόσθεσε ότι η αρχή της αρχαιότητας με βάση το έτος κτήσης του βαθμού «δεν εφαρμόζεται αδιακρίτως, αλλά μεταξύ ομοειδών κατηγοριών προσωπικού, στο πλαίσιο της αναλογικής ισότητας».

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφερόμενος στο «κεφάλαιο» των εθελοντικών οργανώσεων, επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου, καθώς «θεμελιώνει την περαιτέρω ενίσχυση των εθελοντών». Τόνισε ότι προβλέπεται η παροχή πλήρους ατομικού εξοπλισμού σε χιλιάδες πιστοποιημένους εθελοντές, η οικονομική τους ενίσχυση για λειτουργικές ανάγκες, καθώς και η αποζημίωση εθελοντών πυροσβεστών που εργάζονται στο Δημόσιο για τις ημέρες υπηρεσίας τους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει πως «δεν υπάρχει αποτελεσματική Πολιτική Προστασία χωρίς την ενεργή συμμετοχή εθελοντών», προσθέτοντας ότι οι Επικουρικές Δυνάμεις λειτουργούν ως «πολλαπλασιαστής ισχύος».

Σε ό,τι αφορά τη σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Πλημμυρικού Κινδύνου, ανέφερε ότι «στόχος είναι η συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόβλεψη των περιοχών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο», ώστε να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη κινητοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων «ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα».

Τέλος, υποστήριξε ότι η θεσμοθέτηση σαφών κανόνων διοίκησης και εμπλοκής «δεν απαξιώνει την εμπειρία του Πυροσβεστικού Σώματος», αλλά την ενσωματώνει σε ένα τυποποιημένο και προβλέψιμο πλαίσιο, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτυπώνει τη βούληση της Πολιτείας να αντλήσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες και να θωρακίσει θεσμικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.