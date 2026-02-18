ΕΧΑΕ: Άλμα 82,% στα καθαρά κέρδη το 2025 - Προτεινόμενο μέρισμα 0,11 ευρώ ευρώ μετοχή

Παράλληλα, εμφάνισε αύξηση 58,9% στον κύκλο εργασιών σε σχέση με το 2024, στα 86,3 εκατ. ευρώ, έναντι 54,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Άλμα 82,7% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη της ΕΧΑΕ για το 2025 που διαμορφώθηκαν στα 29,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εμφάνισε αύξηση 58,9% στον κύκλο εργασιών στα 86,3 εκατ. ευρώ, έναντι 54,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ποσοστό 72,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,9% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α. Τέλος, ποσοστό 11% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 43% στα 40,6 εκατ. ευρώ, έναντι 28,4 εκατ. ευρώ το 2024. Όπως επισημαίνεται, η άνοδος έρχεται ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά 25% (20 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 16 εκατ. ευρώ το 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 66,1% εξαιτίας των αμοιβών συμβούλων σχετικά με την πρόταση εξαγοράς από το Euronext.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 78,1% ανήλθαν στα 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2025 ανήλθαν στα 37,7 εκατ. ευρώ, έναντι 19,5 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 93,3%.

Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 82,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. το 2024.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα εξαιρουμένης της εταιρικής πράξης της METLEN ανέρχονται σε 72,1 εκατ. ευρώ ενώ τα προσαρμοσμένα έξοδα εξαιρουμένων των αμοιβών των συμβούλων για τη δημόσια πρόταση της EURONEXT ανέρχονται σε 32,4 εκατ. ευρώ, και ως αποτέλεσμα τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA ανέρχονται σε 39,6 εκατ. ευρώ.

Πρόταση Μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή . Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 3 Φεβρουαρίου 2026 δημοσιευθέν χρηματοοικονομικό ημερολόγιο.

Η εικόνα της αγοράς το 2025

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 2025 αυξημένος κατά 44,3% συγκριτικά με το τέλος του 2024. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 43 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 146,8 δισ. ευρώ, επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από τον Ιούνιο 2008.

Το 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα 218,8 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008, διαγράφοντας αύξηση κατά 56,5% σε σχέση με το 2024 (139,8 εκατ. ευρώ). Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 28,7% σε σύγκριση με το 2024 (128,3 δισ. ευρώ έναντι 99,7 δισ. ευρώ).

Ο Δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε αύξηση κατά 31% συγκριτικά με το 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α μειώθηκε κατά 11,7% σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 571,4 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μειώθηκε στα 620.000 ευρώ από 950.000 ευρώ το 2024.

Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,38 δισ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων, 911 εκατ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 225 εκατ. ευρώ από νέες εισαγωγές (IPOs).

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,5% το 2025 έναντι 65,4% το 2024.

Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 55,3% στα 58,4 χιλ. συμβόλαια ημερησίως το 2025, από 37,6 χιλ. συμβόλαια το 2024.

Ο CEO του Χρηματιστηρίου, κ. Γιάννος Κοντόπουλος σημείωσε:

«Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρή επίδοση το 2025, αναδεικνύοντας το βάθος, την ανθεκτικότητα και τη νέα δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τη συναλλακτική δραστηριότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών και δικαιώνει τη στρατηγική μας εστίαση στην ανάπτυξη της αγοράς, στη λειτουργική αριστεία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η δραστηριότητα της αγοράς έφτασε σε επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την άντληση κεφαλαίων, τη ρευστότητα και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να σημειώνουν ιστορικά υψηλά. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παράλληλα με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στις υποδομές και στις ψηφιακές μας δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει ισχυρό, αξιόπιστο και έτοιμο για το μέλλον.

Το 2025 αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μέσω της ένταξής μας στην οικογένεια της Euronext. Το στρατηγικό αυτό βήμα ενισχύει σημαντικά τη διεθνή μας προβολή, τη διασυνδεσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών ακόμη ισχυρότερο κόμβο σύνδεσης της Ελλάδας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές».

Ο πρόεδρος του ΔΣ, κ. Camille Beudin από τη μεριά του ανέφερε:

«Τα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025 αναδεικνύουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στις ελληνικές κεφαλαιαγορές. Η ένταξη στην Euronext σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο. Αξιοποιώντας τη βαθιά δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνογνωσία της Euronext, ενισχύουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι Έλληνες εκδότες, χρηματιστές και επενδυτές θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθιστώντας την ακόμη πιο ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων».