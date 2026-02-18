Ειδήσεις | Ελλάδα

Δύο εργάτες νεκροί από ηλεκτροπληξία σε διαμέρισμα στη Βάρη

Οι δύο άτυχοι εργάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Δύο εργάτες έχασαν την ζωή τους από ηλεκτροπληξία σε δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Βάρη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 12 το μεσημέρι ένας 39χρονος και ένας 21χρονος που πραγματοποιούσαν εργασίες ανακαίνισης σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αφροδίτης, χτυπήθηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από ρεύμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο μετά τις 18:30 όταν ο πατέρας ενός από τους θανόντες μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βουλιαγμένης με την αναγγελία θανάτου του γιού του από το νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα από την ΕΛΑΣ για την διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

