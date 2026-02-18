Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της «Εντελέχεια» από Aktor

Η Ε.Α. έκρινε ότι πως από την εν λόγω εξαγορά δεν εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor.

Ειδικότερα, η Ε.Α. έκρινε ότι πως από την εν λόγω εξαγορά δεν εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’αριθ. 900/2026 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (πρώην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», μέσω της εταιρείας «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας.