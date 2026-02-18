Εκπρόσωπος Ζελένσκι: «Οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ήταν δύσκολες αλλά σημαντικές»

«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήσαν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ στο Telegram.

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη ήταν «δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι περισσότερες συνομιλίες θα διεξαχθούν σύντομα.

«Ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήσαν δύσκολες αλλά σημαντικές» δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών. «Μαζί με την ομάδα μας, ετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε σήμερα ότι οι θέσεις του Κιέβου και της Μόσχας για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εξακολουθούν «να διαφέρουν» σε πολλά ζητήματα, μετά τη διεξαγωγή των τριμερών διαπραγματεύσεων.

«Μπορούμε να δούμε ότι έχει γίνει κάποια πρόοδος, όμως προς το παρόν οι θέσεις διαφέρουν» σε «ευαίσθητα» ζητήματα, όπως το εδαφικό και ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους μέσω του WhatsApp, κάνοντας λόγο για «όχι εύκολες διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι πλευρές συμφώνησαν στη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ