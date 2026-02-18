Ξένοι κατάσκοποι βλέπουν στο Telegram μηνύματα Ρώσων στρατιωτών, λέει υπουργός

Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών είναι σε θέση να βλέπουν τα μηνύματα που στέλνονται από τους Ρώσους στρατιώτες που κάνουν χρήση του Telegram, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός ψηφιακής ανάπτυξης.

Ξένες υπηρεσίες πληροφοριών είναι σε θέση να βλέπουν τα μηνύματα που στέλνονται από τους Ρώσους στρατιώτες που κάνουν χρήση της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός ψηφιακής ανάπτυξης Μακσούντ Σαντάγιεφ, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Το Telegram, μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία, χρησιμοποιείται ευρέως από τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά δέχεται πιέσεις από τις αρχές, οι οποίες έχουν επιβάλει περιορισμούς σε αυτό που λένε ότι είναι η αδυναμία του να διαγράψει εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

«Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πρόσβαση στην αλληλογραφία της εφαρμογής και χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα εναντίον του ρωσικού στρατού», φέρεται να είπε ο Σαντάγιεφ.

Παρά τα ζητήματα αυτά, οι ρωσικές αρχές δεν θα εμποδίσουν την πρόσβαση στο Telegram για τα στρατεύματα στην Ουκρανία προς το παρόν, δήλωσε ο Σαντάγιεφ, προσθέτοντας ότι θα χρειαστούν «λίγο χρόνο» για να στραφούν σε άλλα μέσα επικοινωνίας, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Το Telegram δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Roskomnadzor, η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας, δήλωσε ότι επιβραδύνει την υπηρεσία του Telegram εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής των ξένων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων, οι οποίες, όπως λέει, δεν συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αμερικανική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, που ανήκει στην Meta Platforms, έχει αποκλειστεί πλήρως επειδή δεν συμμορφώνεται με την εγχώρια νομοθεσία, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι Ρώσοι στρέφονται στην υποστηριζόμενη από το κράτος «εθνική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων» MAX.

Οι επικριτές της λένε ότι το MAX είναι ένα εργαλείο επιτήρησης των πολιτών, ισχυρισμό που αρνούνται οι ρωσικές αρχές.

Υπερασπίζοντας το Telegram

Την περασμένη εβδομάδα, ο ρωσικής καταγωγής ιδρυτής του Telegram, επιχειρηματίας Πάβελ Ντούροφ, υπερασπίστηκε την εφαρμογή, λέγοντας ότι θα παραμείνει προσηλωμένη στην προστασία της ελευθερίας του λόγου και του απορρήτου των χρηστών «ανεξάρτητα από την πίεση».

Μια προηγούμενη προσπάθεια των ρωσικών αρχών να μπλοκάρουν το Telegram το 2018 πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκέντρωσης στη Μόσχα στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 άτομα.

Χθες Τετάρτη, το κόμμα της αντιπολίτευσης Yabloko, το οποίο δεν έχει καμία έδρα στο κοινοβούλιο, υπέβαλε αίτηση για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου «για την υπεράσπιση του Telegram» στη Μόσχα την 1η Μαρτίου με έως και 5.000 συμμετέχοντες. Το κόμμα χαρακτήρισε το Telegram ως «τον τελευταίο χώρο ελευθερίας στη Ρωσία» και χαρακτήρισε λογοκρισία τις προσπάθειες για τον αποκλεισμό του.

Τέτοιες αιτήσεις για μαζικές συγκεντρώσεις στη Ρωσία απορρίπτονται συστηματικά από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις δημόσιες συγκεντρώσεις που σχετίζονται με την COVID.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ