Μετά την εισαγγελική έρευνα δεν αποκλείεται να ζητηθούν πίσω τα χρήματα που έχασε το Δημόσιο ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα, ενώ δρομολογήθηκε πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων

Παραβάσεις στη χορήγηση επιδομάτων σε «δήθεν» δικαιούχους της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ, ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατόπιν εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο Οργανισμός.

Για τις αποκλίσεις που αφορούσαν την περίοδο 2020- 2022, ελέγχονται ήδη δύο πρώην εργαζόμενες του Οργανισμού, από τις οποίες η μία έχει συνταξιοδοτηθεί και η δεύτερη είχε αποσπαστεί στο διοικητικό προσωπικό του ΠΑΣΟΚ και σήμερα προχώρησε σε αναστολή της ιδιότητάς της ως απλού μέλους του Κινήματος.

Η παράτυπη χορήγηση των ενισχύσεων εντοπίστηκε μετά από εσωτερικό έλεγχο που είχε διενεργηθεί με πρωτοβουλία της τότε Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ, όπως αναφέρει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με κύκλους του ΟΠΕΚΑ, μετά την εισαγγελική έρευνα δεν αποκλείεται να ζητηθούν πίσω τα χρήματα που έχασε το Δημόσιο ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα από την παράτυπη καταβολή των επιδομάτων. Με άλλα λόγια, οι λήπτες των επιδομάτων που τα εισέπραξαν παράτυπα, θα κληθούν να επιστρέψουν πίσω τα χρήματα, ενώ παράλληλα δρομολογήθηκε ο πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με την παραπομπή των σχετικών υποθέσεων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Το επίδομα και οι μικρότερες ηλικίες

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ύψους 400 ευρώ, καταβάλλεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, όπως, για παράδειγμα, ο δικαιούχος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, γίνονταν δεκτές και αιτήσεις (περίπου 300) από πολίτες μικρότερης ηλικίας. Επίσης, εντοπίστηκαν εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου, καθώς και χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

Διαβάστε ακόμα - Συντάξεις και αναδρομικά την Παρασκευή - Ποιοι πληρώνονται

Στις 13 και 16 Νοεμβρίου 2023 υποβλήθηκαν στον Διοικητή του ΟΠΕΚΑ αναφορές από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων παρατυπίες και ενδείξεις για σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν αυτών, στις 13.12.2023 – σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας – η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για τη διενέργεια έκτακτου εσωτερικού ελέγχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος.

Από τον έλεγχο προέκυψαν ενδείξεις σοβαρών αποκλίσεων από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου, ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά και περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια χορήγησης της παροχής.

Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Με βάση το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διαπιστώθηκε πλήθος παραβάσεων στη χορήγηση επιδομάτων, με την ελεγχόμενη περίοδο να εκτείνεται από τις 10 Ιανουαρίου του 2020 έως τις 31/12/2022. Η Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου και εντοπίστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά.

εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας)

το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Τα ευρήματα που προέκυψαν από τους ελέγχους στους 372 φακέλους είναι τα εξής: