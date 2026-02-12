ΟΟΣΑ: Στο 7,5% η ανεργία στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο - Η καλύτερη επίδοση από το 2008

Πτώση των ποσοστών σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, όμως «αγκάθι» παραμένει η απασχόληση στις γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Στους πρωταθλητές μείωσης της ανεργίας τον Δεκέμβριο συγκαταλέγεται η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, με πτώση των ποσοστών σε όλες τις ομάδες, όμως «αγκάθι» παραμένει η απασχόληση στις γυναίκες 15 έως 24 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, η ανεργία τον Δεκέμβριο στην Ελλάδα διολίσθησε στο 7,5% από 8,1% τον Νοέμβριο, που αποτελεί ρεκόρ χαμηλότερης ανεργίας από τον Μάιο του 2008. Για το σύνολο του 2025 η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 8,8% από 10,1% το 2024.

«Η ανεργία υποχώρησε από το 18% σχεδόν στο 7,5%. Είναι το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ελλάδας στην ανεργία και έχουμε να υπάρξουμε στο 7,5% εδώ και 18 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 563.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν το ’19, σήμερα δουλεύουν. Αυτή είναι η αποτύπωση της μείωσης της ανεργίας στην πράξη» ανέφερε η κα Κεραμέως για το νομοσχέδιο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», που συζητείται στην Ολομέλεια. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση ποσοστού απασχόλησης. Αλλά δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι πρώτη στην αύξηση ποσοστού απασχόλησης και σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το ποσοστό ανεργίας στον ΟΟΣΑ παρέμεινε σταθερό στο 5,0% τον Δεκέμβριο του 2025, έχοντας βρεθεί στο ή λίγο κάτω από αυτό το όριο από τον Απρίλιο του 2022. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε επίσης σταθερό σε 22 από τις 32 χώρες του ΟΟΣΑ, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025.

Μειώθηκε σε επτά χώρες, ενώ αυξήθηκε στον Καναδά, την Κολομβία και την Κορέα. Το Μεξικό και η Ιαπωνία κατέγραψαν ποσοστά ανεργίας στο ή κάτω από 3,0%, ενώ η Ισπανία και η Φινλανδία συνέχισαν να αναφέρουν διψήφια ποσοστά ανεργίας.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, το ποσοστό ανεργίας ήταν γενικά σταθερό σε επτά χώρες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά και της Ιαπωνίας. Μειώθηκε σε οκτώ χώρες, με τις πιο απότομες πτώσεις να καταγράφονται στην Ελλάδα, τη Δανία και την Εσθονία. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο σε 17 χώρες του ΟΟΣΑ, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις - 1,6 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) - να παρατηρούνται τόσο στη Φινλανδία όσο και στη Σλοβενία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών) στον ΟΟΣΑ μειώθηκε ελαφρώς στο 11,2%, 7,0 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των εργαζομένων 25 ετών και άνω, και μειώθηκε κατά περισσότερο από 2,0 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Νοέμβριο στη Φινλανδία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών, των ανδρών και των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών και άνω στον ΟΟΣΑ παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025. Τον Δεκέμβριο του 2025, τα ποσοστά ανεργίας τόσο στην ΕΕ (5,9%) όσο και στην Ευρωζώνη (6,2%) παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, κυμαινόμενα στα ιστορικά χαμηλά τους επίπεδα ή κοντά σε αυτά.

Μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ του ΟΟΣΑ, η Φινλανδία κατέγραψε μια μικρή μείωση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ανεργίας μεταξύ των ανδρών ηλικίας 25 ετών και άνω. Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα κατέγραψε μια πιο έντονη πτώση, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό μειώσεις σε όλες τις ομάδες εκτός από τις γυναίκες ηλικίας 15 έως 24 ετών.