Ράιτ προς ΔΟΕ: Επικεντρωθείτε στην ενεργειακή ασφάλεια και μην ασχολείστε με την κλιματική αλλαγή

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι ο ΔΟΕ θα πρέπει «να εγκαταλείψει» το έργο του σε ό,τι αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα πρέπει «να εγκαταλείψει» το έργο του σε ό,τι αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής και να επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια.

«Θέλω να εξασφαλίσω τη στήριξη των άλλων χωρών αυτού του ευγενούς οργανισμού, ώστε να εργαστούν μαζί μας για να πιέσουμε τον ΔΟΕ να εγκαταλείψει το κλίμα. Αυτό (σ.σ. η απασχόληση με το θέμα της κλιματικής αλλαγής) είναι πολιτική», είπε ο Ράις μιλώντας σε μια υπουργική σύνοδο στο Παρίσι.

Στο παρελθόν, ο Αμερικανός υπουργός έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τον ΔΟΕ εάν ο οργανισμός δεν μεταρρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ιδρύθηκε το 1974, μετά την πετρελαϊκή κρίση, για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα εφοδιασμού των πλούσιων χωρών. Είναι υπηρεσία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και εδρεύει στο Παρίσι. Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει θεαματική στροφή παρουσιάζοντας σενάρια και εκθέσεις που περιέγραφαν την παρακμή της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα και το άλμα των ανανεώσιμων πηγών. Μία από τις εκθέσεις του, που περιέγραφε τον δρόμο για την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα (ισορροπία μεταξύ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της απορρόφησης του άνθρακα σε συλλέκτες διοξειδίου) προκάλεσε ανατριχίλα στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Ο ΔΟΕ ιδρύθηκε «για να επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια» είπε ο Ράιτ, από την έδρα του ΟΟΣΑ. «Η αποστολή αυτή είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμη και βρίσκομαι εδώ για να παρακαλέσω όλα τα μέλη του να διαφυλάξουν την πορεία του σε αυτήν την αποστολή, δηλαδή την ενεργειακή ασφάλεια, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη ζωή και τον κόσμο», συνέχισε ο Αμερικανός υπουργός, ο οποίος είναι ιδρυτής μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην υδραυλική ρωγμάτωση, μια τεχνική εξόρυξης υδρογονανθράκων που θεωρείται ότι ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον.

Πριν από τον Ράιτ, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ τόνισε ότι η υπηρεσία αυτή είναι ένας οργανισμός «που βασίζεται στα δεδομένα».

«Είμαστε μη πολιτικός οργανισμός», πρόσθεσε.

