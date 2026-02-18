Axios: Πολύ κοντά σε ένα μεγάλο πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ

Πολύ πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν, από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι Αμερικανοί, φέρεται να βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, αναφέρει σε ανάλυσή του το Axios.

Σύμφωνα με το Axios, μία στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν πιθανότατα θα είχε την μορφή μίας μαζική εκστρατείας εβδομάδων που θα έμοιαζε με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, σε αντίθεση με την επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα, λένε οι πηγές.

Πηγές που μίλησαν στο Axios, αναφέρουν ότι πιθανότατα θα πρόκειται για μία κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου Ιουνίου, όπου οι ΗΠΑ τελικά συμμετείχαν για να καταστρέψουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ένας τέτοιος πόλεμος θα είχε δραματική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές επιπτώσεις για τα υπόλοιπα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ, όπως επισημαίνει το Axios.

Ο Τραμπ παραλίγο να χτυπήσει το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου με την αφορμή τον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς.

Ωστόσο, όταν χάθηκε η ευκαιρία, η κυβέρνηση επέλεξε μία διτή προσέγγιση: πυρηνικές διαπραγματεύσεις σε συνδυασμό με μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση.

Καθυστερώντας την επίθεση και ασκώντας μεγάλη πίεση, ο Τραμπ έχει δημιουργήσεις μεγάλες προσδοκίες για το πώς θα μοιάζει μια επιχείρηση εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Και αυτή τη στιγμή, μια συμφωνία δεν φαίνεται πιθανή.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκαν με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τρεις ώρες στη Γενεύη την Τρίτη. Ενώ και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι οι συνομιλίες «σημείωσαν πρόοδο», τα κενά είναι μεγάλα και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν είναι αισιόδοξοι για την ολοκλήρωσή τους.

Ο αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες «πήγαν καλά» από ορισμένες απόψεις, αλλά «ήταν πολύ σαφές ότι ο πρόεδρος έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές που οι Ιρανοί δεν είναι ακόμη πρόθυμοι να αναγνωρίσουν και να τις επιλύσουν».

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι ενώ ο Τραμπ θέλει μια συμφωνία, η διπλωματία φαίνεται πως «έχει φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Την ίδια ώρα, η πολεμική αρμάδα του Τραμπ έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δώδεκα πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Μέρος αυτής της δύναμης πυρός βρίσκεται ακόμα καθ' οδόν.

Περισσότερες από 150 αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις μεταφοράς μετέφεραν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, άλλα 50 μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-22 και F-16 κατευθύνθηκαν προς την περιοχή, όπως σημειώνει το Axios.

Η αντιπαράθεση με το Ιράν έχει διαρκέσει τόσο πολύ που πολλοί Αμερικανοί είναι πιθανό να είναι μουδιασμένοι. Ο πόλεμος θα μπορούσε να ξεσπάσει νωρίτερα και να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, λένε οι πηγές.

Η αυξανόμενη ρητορική του Τραμπ αλλά και η στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, δυσκολεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο να υποχωρήσει χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις από το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν είναι στη φύση του Τραμπ και οι σύμβουλοί του δεν θεωρούν την ανάπτυξη όλου αυτού του υλικού ως μπλόφα. Με τον Τραμπ, όλα μπορούν να συμβούν. Ωστόσο, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι θα τραβήξει τη σκανδάλη εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Η ισραηλινή κυβέρνηση πιέζει για ένα μαξιμαλιστικό σενάριο που στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος καθώς και στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα του Ιράν και προετοιμάζεται για ένα σενάριο πολέμου εντός ημερών, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, άλλες αμερικανικές πηγές λένε στο Axios ότι οι ΗΠΑ μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να είναι ακόμη εβδομάδες μακριά. Άλλοι πάλι, ισχυρίζονται ότι το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι μικρότερο.΄

«Ο προϊστάμενος έχει βαρεθεί. Κάποιοι άνθρωποι γύρω του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε δράση τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σύμβουλος του Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν μετά τις συνομιλίες της Τρίτης ότι το Ιράν πρέπει να επανέλθει με μια λεπτομερή πρόταση σε δύο εβδομάδες.

Στις 19 Ιουνίου του περασμένου έτους, ο Λευκός Οίκος όρισε ένα χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων για να αποφασίσει ο Τραμπ μεταξύ περαιτέρω συνομιλιών ή επιθέσεων. Τρεις ημέρες αργότερα, ξεκίνησε την Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου».