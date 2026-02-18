Υπόθεση Έπστιν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό κάλεσε σήμερα πιθανά θύματα του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπστιν να καταθέσουν ή να υποβάλουν μήνυση, την ώρα που πέντε δικαστές διεξάγουν έρευνα για ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν στη Γαλλία ή των οποίων θύματα ή θύτες είναι Γάλλοι.

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό κάλεσε σήμερα πιθανά θύματα του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπστιν να καταθέσουν ή να υποβάλουν μήνυση, την ώρα που πέντε δικαστές διεξάγουν έρευνα για ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις που διαπράχθηκαν στη Γαλλία ή των οποίων θύματα ή θύτες είναι Γάλλοι.

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019, «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η Λορ Μπεκιό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιοφωνικό δίκτυο franceinfo.

«Εάν το επιθυμούν, θα παραλάβουμε το σύνολο των δηλώσεων που θα ήθελαν να κάνουν, είτε μέσω μηνύσεων είτε μέσω καταθέσεων», διαβεβαίωσε η Μπεκιό.

Η εισαγγελία του Παρισιού είναι αρμόδια «είτε στην περίπτωση που οι δράστες είναι Γάλλοι», «περιλαμβανομένου του ενδεχόμενου τα γεγονότα να έχουν εκτυλιχθεί στο εξωτερικό», «είτε όταν τα θύματα είναι Γαλλίδες», επισήμανε η επικεφαλής της.

Το Σάββατο η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε το θέμα σε εξειδικευμένους δικαστές για να αναλύσουν πιθανά αδικήματα που συνδέονται με Γάλλους πολίτες, «ιδίως σεξουαλικής ή οικονομικής φύσης».

Αυτές οι δύο «έρευνες-πλαίσιο» θα επιτρέψουν την ανάλυση εκατομμυρίων εγγράφων και την εκμετάλλευση ανοικτών πηγών, όπως άρθρα του Τύπου», σημείωσε η Μπεκιό.

Το Σάββατο, η εισαγγελία διευκρίνισε πως προχώρησε σε «εσωτερική ανάλυση του φακέλου της έρευνας» σχετικά με τον πρώην επικεφαλής πρακτορείου μοντέλων Ζαν Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2022.

Οι δικαστές εξετάζουν επίσης μια αναφορά που κατέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, σχετικά με καταγγελίες σε βάρος του διπλωμάτη Φαμπρίς Αϊντάν, ο οποίος αντήλλασε δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για χρόνια με τον Τζέφρι Έπστιν. Επιπλέον, την υπόθεση του Ντανιέλ Σιάντ, ενός «κυνηγού» μοντέλων, έπειτα από μια καταγγελία για βιασμό. Και την υπόθεση του μαέστρου Φρεντερίκ Σασλίν, έπειτα από μια καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το γραφείο της εισαγγελέα ανέφερε επίσης πως εργάζεται σε συντονισμό με την Οικονομική Εισαγγελία, που ξεκίνησε, στις αρχές Φεβρουαρίου, μια προκαταρκτική έρευηνα για "νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες" σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού και πρώην προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου Τζακ Λανγκ και της κόρης του Καρολίν Λανγκ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται επίσης στους "Φακέλους Έπστιν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ