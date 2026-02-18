Οικονομικός σύμβουλος Τραμπ: «Ντροπή» η μελέτη της Fed για τον αντίκτυπο των δασμών

Αυτή η δημοσίευση «είναι μια ντροπή», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό επιχειρηματικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Ένας από τους κυριότερους οικονομικούς συμβούλους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Κέβιν Χάσετ ζήτησε σήμερα να τιμωρηθούν συντάκτες μιας μελέτης που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση επιβαρύνουν κυρίως τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

«Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μελέτη που έχω δει ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι άνθρωποι που σχετίζονται με αυτή τη μελέτη πιθανότατα θα πρέπει να τιμωρηθούν», πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης δημοσίευσε μελέτη στις 12 Φεβρουαρίου αναφορικά με τον αντίκτυπο των δασμών που εισήγαγε πέρυσι ο Τραμπ. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «σχεδόν το 90% του οικονομικού βάρους των δασμών το επωμίζονται αμερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ