Δύο ακίνητα στην Αθήνα έναντι 110.500 ευρώ πούλησε η Νoval Property

Την πώληση δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών συνολικής επιφάνειας 171,32 τ.μ. επί τις οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 177 στην Αθήνα ανακοίνωσε η Noval Property.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση αποτελεί μέρος της στρατηγικής από-επένδυσης της Noval Property από συγκεκριμένα ακίνητα και είναι σύμφωνη με τη διαμόρφωση του βέλτιστου επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων σύμφωνα με τις τάσεις της κτηματαγοράς.

Όπως επισημαίνεται, η αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 110.500 ευρώ.