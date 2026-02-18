Αντίδραση ελατηρίου με τραπεζική ορμή στο Χρηματιστήριο

Αντίδραση ελατηρίου καταγράφηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ράλι 5% για τον τραπεζικό δείκτη. Εκτίναξη έως και 10% στα Στασινόχαρτα.

Αντίδραση ελατηρίου καταγράφηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την αγορά να μαζεύει τις μεγαλύτερες απώλειες από το τριήμερο sell off.

Ο Γενικός Δείκτης μετά από το βίαιο pullback, κατά το οποίο έφτασε να γράφει απώλειες 4,39% έβγαλε ισχυρή αντίδραση, ενώ ο ΔΤΡ που διόρθωσε κατά σχεδόν 10% κλαλυψε άμεσα ένα 5%.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η έντονη αποφόρτιση από τον «αέρα» που υπήρχε στην αγορά και κυρίως στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, σε συνδυασμό με την πιο επιθετική κατοχύρωση υπεραξιών, διαμόρφωσε πλέον πιο ενδιαφέροντα σημεία εισόδου και ελκυστικότερες αποτιμήσεις για όσους δεν είχαν τοποθετηθεί από τις αρχές του έτους. Δεδομένης της απότομης ανόδου που προηγήθηκε, μια ισχυρή διόρθωση θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη.

Τον χορό των τραπεζικών αποτελεσμάτων άνοιξε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, διαλύοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η τράπεζα κατέγραψε καθαρά κέρδη 128 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ εμφάνισε ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €481 εκατ., και αντιστοιχούν σε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 18.6%, σε σύγκριση με €508 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 (και Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) 21.4% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Επιπλέον σήμα για συνέχιση της ανόδου έστειλαν η AXIA - Alpha Finance.

Όπως επισημαίνει, με πέντε συνεχόμενα θετικά έτη και σωρευτικά κέρδη 162% από τις αρχές του 2021, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά επιβεβαίωσε και το 2025 τη δυναμική της, καταγράφοντας άνοδο 44,3%. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν το ανοδικό μομέντουμ μπορεί να διατηρηθεί.

Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ενάρετο κύκλο, υποστηριζόμενο από βελτιωμένα θεμελιώδη, αποκλιμάκωση του country risk και ενίσχυση της επενδυτικής ορατότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε θετική απόδοση της τάξης του 10%-20% για το 2026, με βασικούς καταλύτες την αύξηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω αναβάθμιση των αποτιμήσεων (re-rating).

Παρά την επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων που σημειώθηκε το 2025, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ παραμένει σε discount άνω του 30% έναντι των ιστορικών του επιπέδων (προ κρίσης), αλλά και σε σύγκριση με βασικούς διεθνείς δείκτες, όπως οι SXXP και MSCI EM, τόσο σε όρους P/E όσο και EV/EBITDA.

Η σταδιακή μείωση του κινδύνου χώρας, η βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρικής κερδοφορίας και η προοπτική περαιτέρω σύγκλισης με τις ανεπτυγμένες αγορές δημιουργούν περιθώρια σταδιακής σύγκλισης των αποτιμήσεων τα επόμενα έτη.

Περνώντας στα του ταμπλό, η αγορά έδειξε ισχυρή δυναμική, καταγράφοντας ράλι 3,30% στις 2.327,44 μονάδες, με τον τζίρο κοντά στα 320,49 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,08% στις 2.696,10 μονάδες, με την Εθνική και την Πειραιώς να βγαίνουν μπροστά.

Η Πειραιώς κατέγραψε ράλι 5,87% στα 8,544 ευρώ, με την ΕΤΕ να ακολουθεί στο 5,71% και τα 14,80 ευρώ. Ισχυρή άνοδος 4,6% και 4,48% για Alpha Bank και Eurobank στα 4,048 και 3,891 ευρώ αντίστοιχα.

Η Κύπρου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής πλέον για να γράψει νέα υψηλά, έχοντας βγάλει και τις μεγαλύτερες άμυνες στη διόρθωση. Η μετοχή ενισχύθηκε κατά 3,21% στα 9,66 ευρώ. Ισχυρή άνοδο 5,52% για την Optima που έφτασε πλέον τα 9,75 ευρώ.

Εκτίναξη 10,11% στην Viohalco 13,72 ευρώ, με την ΕΛΧΑ στο 8,72% και την Cenergy στο 9,49%.

Ευρύτερα, «πρασίνισε» το ταμπλό, με την ΓΕΚ στο +3,11%, την ΜΟΗ στο +4,94% και τη ΔΕΗ +2,49%.

Κέρδη άνω του 2% για ΟΠΑΠ, ΔΑΑ, Lamda και ΕΛΠΕ. Ηπιότερη θετική κίνηση για Metlen, ΟΤΕ.