Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για επιδότηση 17.500 ευρώ σε νέους έως 29 ετών

Ξεκινά σήμερα πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ για νέους από 18 έως 29 ετών. Αφορά πάνω από 2.100 νέους, που θα επιδοτηθούν με 17.500 ευρώ για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση και οι αιτήσεις ξεκινούν από την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η νέα επιχειρηματικότητα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γυναίκες, καθώς παραδοσιακά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, σημείωσε χθες η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Οι δικαιούχοι

Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:

• Είναι ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

• Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

• Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης.

• Είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης της άδειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, κατά την ημερομηνία αξιολόγησης της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

• Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (ισχύει για τους άνδρες υποψήφιους).

Το ποσό επιχορήγησης

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.500 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

• 2η δόση 6.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη

• 3η δόση 6.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT+) στο πλαίσιο του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027 με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στη Δράση χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕE) αριθ. 2023/2831 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Διαδικασία

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση απαιτείται η υποβολή από τους δικαιούχους Αίτησης Χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) https://app.opske.gr/

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τον ΕΦ (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να επιλεγούν οι πράξεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.