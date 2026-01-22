Κεραμέως: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου, Φεβρουάριο οι Συλλογικές Συμβάσεις

Τον Φεβρουάριο η κατάθεση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, άμεση η εφαρμογή του.

Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων.

Η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη μιας σύμβασης, επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, εξήγησε η υπουργός, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ενώ όπως υπογράμμισε, θα ισχύσει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, χωρίς μεταβατικό στάδιο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδίως σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που δεν πληρούν σήμερα τα κριτήρια επέκτασης.

Ερωτηθείς γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι έπρεπε να προηγηθεί εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία στο 18%, με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας. Όπως ανέφερε, η μείωση της ανεργίας στο 8% και η ενίσχυση της συμμόρφωσης στην εργατική νομοθεσία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη της κοινωνικής συμφωνίας.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ το 2019 στα 880 ευρώ σήμερα, υπενθύμισε, σημειώνοντας άνοδο 35,3%, ενώ παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027.

Από τα μέσα του 2027, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, βάσει δεικτών όπως ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.

Επιδότηση εργασίας για 10.000 γυναίκες - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,

επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,

διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, ενώ, σύμφωνα με την υπουργό, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Εργάνη 2: Υποχρεωτική μετάβαση στις 16 Φεβρουαρίου

Επιπλέον, η υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε ότι στις 16 Φεβρουαρίου παύει η λειτουργία του Εργάνη 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Εργάνη 2, το οποίο βρίσκεται ήδη σε πιλοτική λειτουργία.

Μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι το νέο σύστημα: