Αγρότες: Παραμένουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση στο Ηράκλειο Κρήτης - Τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Οι διαμαρτυρόμενοι μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν τις έντεκα το πρωί και αφότου έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι διαμαρτυρόμενοι μετακινήθηκαν στο συγκεκριμένο κτίριο, λίγο πριν τις έντεκα το πρωί και αφότου έλαβαν απόφαση να απομακρυνθούν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις έχουν εκφράσει την πρόθεση όχι μόνο να παραμείνουν απόψε ολόκληρη τη νύχτα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που τελεί υπό κατάληψη, αλλά να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις επόμενες ημέρες, ίσως με διαμαρτυρίες και σε άλλα σημεία, που θα αποφασίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πατρών – Πύργου

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 22:00 η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, καθώς έληξε ο αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πάντως παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Χανιά: Συγκέντρωση αγροτών στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης»

Κανονικά συνεχίζεται η λειτουργία του αεροδρομίου Χανίων «Δασκαλογιάννης», ωστόσο από χθες παραμένει στο σημείο μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι συγκεντρώνονται εκ νέου από το πρωί, προκειμένου να αποφασίσουν τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους. Μερικοί από τους συγκεντρωμένους διανυκτέρευσαν στο σημείο, ενώ άλλοι επέστρεψαν σήμερα αφού ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις μονάδες και στα ζώα τους.

Νίκαια: Κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου

Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες συγκεντρώνονταν για τη συντονισμένη προετοιμασία της κινητοποίησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι του Βόλου. Στις 6 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη σύσκεψη, κατά την οποία οι αγρότες θα αποφάσιζαν πόσα τρακτέρ και αυτοκίνητα θα μεταβούν στη μεγάλη κινητοποίηση.

Χθες, οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε ειρηνικό αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων δεξιά και αριστερά της εθνικής οδού Αθηνών–Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, όπως είχαν προαναγγείλει.

Κατά τη σημερινή σύσκεψη, θα εξεταστούν και άλλες πιθανές δράσεις, όπως νέοι αποκλεισμοί παρακαμπτήριων, διόδια ή ακόμα και οι σήραγγες των Τεμπών. Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να ληφθούν ενδεχομένως την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενόψει της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια.

Στη συντονιστική θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της χώρας, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να συζητήσουν την πρόσκληση για διάλογο στην Αθήνα και να καθορίσουν τη στρατηγική τους για τα αιτήματα και τις επόμενες κινήσεις τους.

Νέοι αποκλεισμοί στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί γίνονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από την χώρα και αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο το τελωνείου και πάλι από τις 18.00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον». Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά - οι αγρότες από το Νευροκόπι Δράμας που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων. Για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίες οδούς.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, σήμερα στις 12:00, στο Τελωνείο Εξοχής. Το κάλεσμα αφορά σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται κι εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας κι άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».

Διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας

Διευρύνουν τους αποκλεισμούς οι αγρότες της Κεντρικής Ελλάδας, καθώς μεταφέρουν νέα τρακτέρ στα σημεία συγκέντρωσης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου στη Φθιώτιδα, το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παράδρομων με τρακτέρ και φυσική παρουσία θα επαναληφθεί, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ο χρόνος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο του κόμβου του Μπράλου παρέμειναν κλειστοί για μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς και ουρές πολλών χιλιομέτρων απ΄ όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, έχει αποφασιστεί ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από αύριο μέχρι το Σάββατο.

Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες που έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο ξεκινούν αποκλεισμούς, χωρίς ακόμη να έχουν ανακοινώσει τις λεπτομέρειες των δράσεών τους.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του κόμβου, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται από σήμερα και οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει κατάληψη δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν πλέον επιβάλει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες. Οι οδηγοί αναγκάζονται να χρησιμοποιούν όχι μόνο παράδρομους αλλά και κάθε εναλλακτική διαδρομή που διαθέτει η Τροχαία, προκειμένου να αποτραπεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία. Ωστόσο, με τις πολλαπλές παρακάμψεις, οι οδηγοί αναγκάζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται στο εθνικό δίκτυο πολλές φορές.

Δυτική Ελλάδα: Νέα κλιμάκωση σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση, αύριο, Τετάρτη στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, καθώς άνοιξαν τον δρόμο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που έχουν δημιουργήσει μπλόκο, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, κλειστή εξακολουθεί να παραμένει, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, η μεγάλη περιμετρική οδός Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου.

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 - Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι παραγωγοί Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Αμετακίνητοι στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με τις κινητοποιήσεις τους να διευρύνονται και τον αριθμό των σημείων που «καταλαμβάνουν» να αυξάνεται.

Σήμερα στήθηκε σήμερα το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Στο σημείο βρίσκονται μελισσοκόμοι απο όλο τον νομό Χαλκιδικής με τα οχήματά τους και αγρότες με τα τρακτερ τους από περιοχές όπως την Ορμύλια, τη Νικήτη, τη Σάρτη, το Μεταγγίτσι και την Συκιά. Κατά τη διάρκεια νέας συνέλευσης τους που θα πραγματοποιηθεί επιτόπου, οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν από κοινού τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια- Δερβένι- Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί του οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

«Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού».

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, οι συμμετέχοντες από 20 μπλόκα της Β. Ελλάδας, συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας του κόμβου του Δερβενίου στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, θα προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά. Η ακριβής ώρα της κινητοποίησης θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για μετά τις 11 το πρωί, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες ο συμβολικός τους αποκλεισμός διήρκησε μία ώρα από τη μία το μεσημέρι.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους να προγραμματίζουν για σήμερα νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών. «Σήμερα αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Για αύριο δε, οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους. Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή καθώς και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και σήμερα σε συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε χθες στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Βέροιας-Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για σήμερα. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων.

Μπλόκο έστησαν Εδεσσαίοι αγρότες στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια» και συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό του δρόμου στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας προχωρούν από τη μία μετά το μεσημέρι οι αγρότες.

Τονίζεται ότι στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων - Σερρών (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Για σήμερα δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση αλλά εντός των επόμενων ωρών σε γενική τους συνέλευση θα αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ