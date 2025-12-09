«Ήλιος»: Συντάξεις έως 940€ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων - Στα 794,5€ το μέσο ποσό

916.569 συνταξιούχοι ζουν με σύνταξη έως 658 ευρώ (700 ευρώ μεικτά), ενώ 1.393.394 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη έως 940 ευρώ (1.000 ευρώ μεικτά).

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «Ήλιος» που φανερώνουν ότι το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή 2.517.615 άτομα, εισπράττει μέση σύνταξη της τάξης των 794,5 ευρώ το μήνα (845,62 ευρώ μεικτά).

Μάλιστα 916.569 συνταξιούχοι ζουν με σύνταξη έως 658 ευρώ (700 ευρώ μεικτά), ενώ 1.393.394 συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη έως 940 ευρώ (1.000 ευρώ μεικτά). Ακόμη 453.640 συνταξιούχοι -κυρίως αναπηρίας ή ανασφάλιστοι υπερήλικες- λαμβάνουν ποσά έως 470 ευρώ καθαρά (500 ευρώ μεικτά).

Τον Οκτώβριο η μέση επικουρική σύνταξη ανέρχεται στα 196,43 ευρώ μεικτά (184,80 ευρώ καθαρά) και το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 113,87 ευρώ μεικτά (106,68 ευρώ καθαρά).

Σύμφωνα με την έκθεση του συστήματος «Ήλιος» για τον Οκτώβριο, η πλειοψηφία των συντάξεων γήρατος βρίσκεται στο εύρος 500-1000 ευρώ, με το 41,28% των συνταξιούχων να λαμβάνει ποσά άνω των 1.000 ευρώ (μεικτά).

«Η γενικευμένη «συνταξιοδοτική φτώχεια» (pension poverty) που θα διευρυνθεί μετά το 2028, είναι συνέπεια των συνταξιοκτόνων ρυθμίσεων του «Μνημονίου Τσίπρα» (ν. 4336/2015), του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016), αλλά και του νόμου Βρούτση (4670/2020) που αποτελεί απόλυτη και χειρότερη συνέχεια του γ’ Μνημονίου» επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος.

Τον Οκτώβριο του 2025 πληρώθηκαν συνολικά 4.709.987 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.035 ήταν κύριες, οι 1.388.249 επικουρικές και 437.703 μερίσματα.

Το 25,50% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,87% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,60% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,41% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Το χάσμα μεταξύ των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να βαθαίνει, καθώς η μέση σύνταξη πρ. ασφαλισμένου στον ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 732,25 ευρώ, όταν η αντίστοιχη ενός πρ. δημοσίου υπαλλήλου αγγίζει τα 1.272,45 ευρώ.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Μάλιστα παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 ετών, ενώ των συνταξιούχων γυναικών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης ανήλθε σε 63.391.535,99 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 12.182.066,42 ευρώ για την πληρωμή 22.881 συντάξεων.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 11.246.207,45 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 5.435.725,49 ευρώ για την πληρωμή 6.198 τροποποιητικών συντάξεων.