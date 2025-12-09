Αγορές | Commodities

Πτώση «2x2» για το πετρέλαιο με το βλέμμα σε Ουκρανία και Fed

Οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου ημέρα την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες για δεύτερη διαδοχική ημέρα, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν κατάκατά 55 σεντς, ή 0,88%, στα 61,94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate έχασε 63 σεντς, ή 1,07%, στα 58,25 δολάρια το βαρέλι.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ έδωσαν στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία μερικών ημερών για να απαντήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με την οποία το Κίεβο θα αποδεχθεί απώλεια εδαφών σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστες εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, υποστηρίζει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε «έτοιμος για εκλογές», απαντώντας στα επικριτικά σχόλια που διατύπωσε ο αμερικανός ομόλογός του.

«Είμαι έτοιμος για εκλογές», τόνισε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών και καλώντας τους συμμάχους να μεριμνήσουν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Επίσης, στο επενδυτικό «ραντάρ» βρέθηκε η απόφαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που αναμένεται την Τετάρτη, με τις αγορές να εκτιμούν με πιθανότητα 87% μια μείωση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας.

Πετρέλαιο
