Wall Street: Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι δείκτες - Όλη η προσοχή στη Fed

«Βαρίδι» η JPMorgan για τον S&P 500 μετά την προειδοποίηση της τράπεζας για υψηλότερα του αναμενόμενου κόστη το 2026.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street τις συναλλαγές της Τρίτης και την πρώτη ημέρα της πολυαναμενόμενης διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την νομισματική πολιτική, κατά την οποία οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις και βρίσκονταν σε «στάση αναμονής» για την αυριανή ανακοίνωση της τελικής απόφασης για τα επιτόκια.

Πρόκειται για μια πολυσυζητημένη συνεδρίαση -είναι εξάλλου η τελευταία του έτους-, καθώς οι αγορές πιθανολογούν πλέον με σχεδόν 90% την μείωση των επιτοκίων κατά ένα ακόμη τέταρτο του ποσοστού, όπως έγινε στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου, από κάτω του 67% πριν από περίπου ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έχασε 0,37% στις 47.560 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,13% στις 23.576 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,10% στις 6.839 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από την JPMorgan, η οποία υποχώρησε πάνω από 4% μετά την προειδοποίηση για υψηλότερα του αναμενόμενου κόστη το 2026 και την εκτίμηση ότι ο «καταναλωτής παραμένει εύθραυστος».

Το γεγονός ότι οι επενδυτές βρίσκονταν «σε αναμμένα κάρβουνα» για την ανακοίνωση της απόφασης της Fed -ευελπιστώντας ότι όντως θα είναι μείωση- βοήθησε τον Russell 2000 να φτάσει σε νέο υψηλό όλων των εποχών.

Στο ταμπλό, η Home Depot έχασε 1,3%, καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις και τα κέρδη που προβλέπει για το οικονομικό έτος 2026 είναι κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ειδικότερα, ο λιανοπωλητής αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα αυξηθούν στο εύρος του 2%, κάτω από τον μέσο όρο των προσδοκιών των αναλυτών που ήταν 2,34%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Προέβλεψε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σταθερά στο 4%, ενώ οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα αυξηθούν κατά 5,6%.

Η μετοχή της Microsoft έκλεισε με οριακά κέρδη 0,2%, καθώς νωρίτερα σήμερα αποκάλυψε περίπου 23 δισ. δολ. σε νέες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να προορίζεται για την Ινδία, καθώς εντείνει το αποτύπωμά της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές στον κόσμο. Η Microsoft θα δαπανήσει 17,5 δισ. δολ. στην Ινδία, στη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία, για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Satya Nadella.

Στα επιχειρηματικά νέα, το πράσινο φως στην Nvidia προκειμένου να εξάγει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «επιλεγμένους πελάτες» στην Κίνα άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό τον όρο ότι το 25% των εσόδων θα πηγαίνει στις ΗΠΑ. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ «αντέδρασε θετικά στην εξέλιξη», ενώ διευκρίνισε ότι η Intel και η Advanced Micro Devices θα βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούν να παραγγείλουν τα τσιπ. Η μετοχή της Nvidia απώλεσε 0,3%.

Στα μάκρο της ημέρας, οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν εν μέρει οι ανησυχίες των αναλυτών για επιδείνωση της αγοράς εργασίας και κατ' επέκταση την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, μειώθηκαν στις 7,67 εκατομμύρια από 7,66 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε 7,12 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο.