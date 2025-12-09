Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Το μισό Κίεβο αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Το μισό Κίεβο αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος μετά τις ρωσικές επιθέσεις
«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μία από τις πιο δύσκολες- προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο.

Περίπου οι μισοί κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έπειτα από σειρά ρωσικών επιθέσεων στο σύστημα ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας.

«Η κατάσταση στο Κίεβο παραμένει μία από τις πιο δύσκολες- προς το παρόν έως το 50% των καταναλωτών στην πρωτεύουσα είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι αγανακτισμένοι της Κρήτης - Λ. Καρχιμάκης: Κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης

«Ήλιος»: Συντάξεις έως 940€ καθαρά λαμβάνει το 55% των συνταξιούχων - Στα 794,5€ το μέσο ποσό

Tο τίμημα για την Εγνατία - Αμερικανικό LNG μέσω Ελλάδας - Η φούσκα

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Ενέργεια
Διακοπές ρεύματος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider