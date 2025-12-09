Σουδανοί στρατιώτες πέρασαν στο Νότιο Σουδάν και κατέθεσαν τα όπλα τους

Σουδανοί στρατιώτες που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας, αφού την κατέλαβαν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, πέρασαν στο Νότιο Σουδάν και κατέθεσαν τα όπλα τους, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας αυτής.

Σουδανοί στρατιώτες που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας, αφού την κατέλαβαν οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, πέρασαν στο Νότιο Σουδάν και κατέθεσαν τα όπλα τους, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας αυτής.

Η πετρελαιοπηγή Χέγκλιγκ βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της περιφέρειας Κορντοφάν, που συνορεύει με το Νότιο Σουδάν. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών αφού οι ΔΤΥ κατέλαβαν, τον Οκτώβριο, όλο το Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν.

Οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι κατέλαβαν αυτήν τη στρατηγικής σημασίας ζώνη «μετά τη φυγή του στρατού» και έκαναν λόγο για «σημείο καμπής για την απελευθέρωση όλης της χώρας, δεδομένης της οικονομικής σημασίας» της πετρελαιοπηγής.

Οι Σουδανοί στρατιώτες «παραδόθηκαν χθες στις δυνάμεις του Νοτίου Σουδάν (SSPDF) και τώρα βρίσκονται μαζί μας», είπε ο αντιστράτηγος Τζόνσον Ολόνι, ο υπαρχηγός των SSPDF, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ολόνι πρόσθεσε ότι παρέλαβε τον οπλισμό των στρατιωτών, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι ήταν. Ο ενημερωτικός ιστότοπος SoudansPost έκανε λόγο για «πολλές εκατοντάδες».

Οι ΔΤΥ στη συνέχεια κατηγόρησαν τον στρατό του Σουδάν ότι επιτέθηκε στην πετρελαιοπηγή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «δεκάδες» άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εργάτες, μηχανικοί και «πολλοί στρατιώτες» του Νοτίου Σουδάν και των ΔΤΥ. Οι παραστρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι καταστράφηκαν και πολλές «ζωτικής σημασίας» υποδομές.

Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Νοτίου Σουδάν, Λουλ Ρουάι Κόναγκ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η κατάληψη της Χέγκλιγκ, που χαρακτηρίστηκε «καταστροφή» από έναν πρώην υπουργό, συνιστά σκληρό πλήγμα και για το Νότιο Σουδάν, το οποίο κατέχει σχεδόν όλα τα κοιτάσματα πετρελαίου της περιοχής μετά την απόσχισή του, το 2011. Όμως στη Χέγκλιγκ βρίσκεται το βασικό διυλιστήριο για το νοτιοσουδανικό πετρέλαιο που προορίζεται για εξαγωγή.

Παρά τα πλούσια κοιτάσματα που διαθέτει, το νεότερο κράτος του κόσμου βιώνει μεγάλη αστάθεια και φτώχεια εδώ και χρόνια.

Κυρώσεις των ΗΠΑ σε δίκτυο στρατολόγησης μαχητών

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν κυρώσεις σε ένα διεθνές δίκτυο που στρατολογεί μαχητές για λογαριασμό των παραστρατιωτικών στο Σουδάν. Το δίκτυο «στρατολογεί Κολομβιανούς πρώην στρατιωτικούς και εκπαιδεύει στρατιώτες, ακόμη και παιδιά, για να πολεμήσουν» με τις ΔΤΥ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια εκτοπίστηκαν, βυθίζοντας τη χώρα «στη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η Ουάσινγκτον πρόσφατα σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στους παραστρατιωτικούς και ζήτησε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στις ΔΤΥ που κατηγορούνται για γενοκτονία.

«Οι ΔΤΥ έδειξαν πολλές φορές ότι ήταν έτοιμες να επιτεθούν σε αμάχους, ακόμη και σε βρέφη και μικρά παιδιά» είπε ο Τζον Χάρλεϊ, ο υφυπουργός Οικονομικών που είναι αρμόδιος για θέματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις στρέφονται εναντίον τεσσάρων προσώπων και τεσσάρων οντοτήτων. Μεταξύ αυτών είναι και ο Άλβαρο Άντρες Κιχάνο Μπεσέρα, Ιταλοκολομβιανός πρώην στρατιωτικός που εδρεύει στα Εμιράτα και κατηγορείται ότι «διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατολόγηση και την ανάπτυξη Κολομβιανών πρώην στρατιωτών στο Σουδάν».

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, από τον Σεπτέμβριο του 2024 εκατοντάδες Κολομβιανοί πρώην στρατιώτες πολέμησαν στο Σουδάν, στο πλευρό των ΔΤΥ. Συμμετείχαν σε πολλές μάχες, όπως στην πρόσφατη κατάληψη της Ελ Φάσερ, της τελευταίας μεγάλης πόλης του Νταρφούρ που έπεσε στα χέρια των παραστρατιωτικών στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ