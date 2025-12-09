Ισραήλ-Βολιβία: Αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις δύο χρόνια μετά τη διακοπή τους

«Χαίρομαι για αυτό το νέο κεφάλαιο που πρόκειται να γράψουμε στις σχέσεις μεταξύ Βολιβίας και Ισραήλ», έγραψε ο Αραμάγιο στο X.

Το Ισραήλ και η Βολιβία θα αποκαταστήσουν σήμερα τις διπλωματικές τους σχέσεις, δύο χρόνια μετά τη διακοπή τους από τη Λα Πας λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ «θα υπογράψει με τον Βολιβιανό ομόλογό του Φερνάντο Αραμάγιο, στην Ουάσινγκτον, την επανέναρξη των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Χαίρομαι για αυτό το νέο κεφάλαιο που πρόκειται να γράψουμε στις σχέσεις μεταξύ Βολιβίας και Ισραήλ», έγραψε ο Αραμάγιο στο X.

Στα τέλη Οκτωβρίου 2023, η Βολιβία έγινε η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο αντιποίνων που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Εκείνη την περίοδο, το Ισραήλ χαρακτήρισε την απόφαση, που έλαβε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου Λουίς Άρσε, «συνθηκολόγηση με την τρομοκρατία».

Η Βολιβία συμμετείχε επίσης στην καταγγελία κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο τον Οκτώβριο του 2024, την οποία είχε καταθέσει η Νότια Αφρική για παραβιάσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία.

Τον Οκτώβριο του 2025 εξελέγη πρόεδρος της Βολιβίας ο κεντροδεξιός Ροντρίγκο Πας.

Ο Σάαρ δήλωσε ότι είχε συνομιλήσει με τον πρόεδρο Πας, την επόμενη της εκλογής του και του μετέφερε «την επιθυμία του Ισραήλ να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο».

Χαιρέτισε επίσης την πρόσφατη απόφαση της Βολιβίας να άρει την υποχρέωση ταξιδιωτικών θεωρήσεων για Ισραηλινούς τουρίστες. «Το Ισραήλ και η Βολιβία συνήψαν για πρώτη φορά διπλωματικές σχέσεις το 1950. Υπήρξαν διαφωνίες, αλλά η φιλία μας χρονολογείται δεκαετίες πίσω. Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες (Ισραηλινοί ταξιδιώτες) έχουν όμορφες αναμνήσεις (από τη Βολιβία) και θα ήθελαν να επιστρέψουν», δήλωσε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κατά την ορκωμοσία του Πας τον Νοέμβριο.

