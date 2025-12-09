Συρία: Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά

Λίγο νωρίτερα, το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι ακούστηκε μια έκρηξη στην περιοχή της Δαμασκού και ότι διεξάγονται έρευνες.

Οβίδες άγνωστης προέλευσης έπεσαν κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μεζά της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Αλ Εχμπαρίγια.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε τον Νοέμβριο ότι η Ουάσινγκτον σχεδίαζε να τοποθετήσει στρατιώτες σε μια αεροπορική βάση στη συριακή πρωτεύουσα για να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας που προωθούν οι ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Η αεροπορική βάση βρίσκεται πάνω στον δρόμο που οδηγεί σε περιοχές της νότιας Συρίας οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο πλαίσιο ενός μελλοντικού συμφώνου μη επίθεσης.

Μι πηγή του υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας διέψευσε το ρεπορτάζ, λέγοντας μόνο ότι είναι «λανθασμένο», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ