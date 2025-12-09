Exxon Mobil: Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εισήλθαμε στο θαλάσσιο Οικόπεδο 2 της Ελλάδας - Πιθανές γεωτρήσεις το 2027

Τη δυναμική μεταμόρφωση της Ελλάδας σε έναν σταθερό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή επενδυτικό προορισμό ανέδειξε το Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη.

Ο Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της Exxon Mobil John Ardill, χαρακτήρισε την Ανατολική Μεσόγειο «αποδεδειγμένη περιοχή παραγωγής φυσικού αερίου», επιβεβαιώνοντας ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα ενδέχεται να ξεκινήσουν το 2027.

Ο Δρ. John Ardill, υπογράμμισε τη σημασία του φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια και αναφέρθηκε στο ερευνητικό δυναμικό της Ελλάδας.

«Η ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, ενώ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένουν απαραίτητα για τη στήριξη των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης. Το φυσικό αέριο προσφέρει σημαντικές μειώσεις εκπομπών σε σύγκριση με τον άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα αξιόπιστη βασική ισχύ που συμπληρώνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» τόνισε.

Εξήγησε ότι, καθώς η Exxon Mobil προχωρά σε αναζήτηση νέων πηγών εφοδιασμού, «η Ανατολική Μεσόγειος ξεχωρίζει ως μια αποδεδειγμένα πλούσια σε φυσικό αέριο περιοχή και αναδεικνύεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, χάρη στην εγγύτητά της στις ευρωπαϊκές αγορές και στο ανεκμετάλλευτο ερευνητικό της δυναμικό».

«Μετά την επιτυχία των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων στην Κύπρο το 2019 και το 2025, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που εισήλθαμε στο θαλάσσιο Οικόπεδο 2 της Ελλάδας. Ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή μας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές ερευνητικές γεωτρήσεις το 2027» σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Δρ. Ardill υπογράμμισε τη στρατηγική ετοιμότητα της ExxonMobil να στηρίξει την αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών πόρων, σημειώνοντας ότι «με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών στην έρευνα, ένα ηγετικό χαρτοφυλάκιο LNG, σταθερή δέσμευση για ασφαλείς και υπεύθυνες λειτουργίες και φιλοδοξία για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών Scope 1 και 2 για τα διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία έως το 2050, η ExxonMobil βρίσκεται σε ισχυρή θέση να βοηθήσει την Ελλάδα να αξιοποιήσει το δυναμικό των υδρογονανθράκων της» τόνισε.

Από ΑΠΕ-ΜΠΕ