Άνοδος για τον χρυσό ενόψει της απόφασης της Fed - Νέο ιστορικό υψηλό για το ασήμι

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσoύ την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν αισιόδοξοι ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια. Παράλληλα είδαν σήμερα το ασήμι να ξεπερνά το πρωτοφανές ορόσημο των 60 δολαρίων ανά ουγγιά ελέω των περιορισμών στην προσφορά του λευκού μετάλλου.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 0,4% στα 4.205,36 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με κέρδη 0,4% στα 4.234,4 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κατέγραψε άλμα 4% στα 60,52 δολάρια, αγγίζοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η πλατίνα κέρδισε 2,8% στα 1.688,30 δολάρια, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 2,6% στα 1.503,43 δολάρια.

Η έκθεση JOLTS του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ έδειξε ότι οι κενές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 12.000 στα 7,67 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 7,15 εκατομμύρια, υποδεικνύοντας μια ισχυρή αγορά εργασίας που θα μπορούσε να επηρεάσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Οι επενδυτές βλέπουν τώρα πιθανότητα 87,4% για μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, της τελευταίας του έτους, για την οποία είχε από καιρό σχεδόν προεξοφληθεί ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα προβούν σε μείωση του κόστους δανεισμού.