Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν - Με πυραύλους απαντά η Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ανέλαβε δράση για να αναχαιτίσει νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προειδοποιώντας τους κατοίκους διαφόρων περιοχών να σπεύσουν σε καταφύγια.

Εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την Τεχεράνη, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξαπολύουν νέο κύμα βομβαρδισμών στην ιρανική πρωτεύουσα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της ιρανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η (ισραηλινή) πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, παραθέτοντας σύνδεσμο προς γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

Είχε προηγηθεί κατεπείγουσα εντολή εκκένωσης των περιοχών που σκόπευαν να πλήξουν οι IDF, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας όπου βρίσκεται η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ανέλαβε δράση για να αναχαιτίσει νέα ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προειδοποιώντας τους κατοίκους διαφόρων περιοχών να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ανέφερε σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ότι εντόπισε «πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και ότι «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Έξι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έφθασε τους έξι, από τους τέσσερις για τους οποίους γινόταν νωρίτερα χθες, ενημέρωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Εξήγησε ότι η αύξηση οφείλεται στην ανάκτηση των πτωμάτων δυο στρατιωτών που αγνοούνταν αφότου χτυπήθηκε εγκατάσταση στις «αρχικές επιθέσεις του Ιράν» εναντίον κρατών του Κόλπου, χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση.

Την ίδια στιγμή, η διπλωματία των ΗΠΑ απηύθυνε σύσταση χθες Δευτέρα στους αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να «φύγουν τώρα» από την περιοχή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους, εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός εναντίον του Ιράν από το Σάββατο.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών Μόρα Ναμντάρ μέσω X, αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ