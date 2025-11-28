Άλμα 10,73 δισ. ευρώ προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός για τα έσοδα από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ακίνητη περιουσία. Μια ανάσα από τα 82 δισ. ευρώ οι φορολογικές εισπράξεις το 2029.

Αύξηση 10,73 δισ. ευρώ αναμένεται να σημειώσουν την τετραετία 2026 - 2029 τα συνολικά φορολογικά έσοδα, τα οποία προβλέπεται να αγγίξουν τα 82 δισ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029, οι εισπράξεις από φόρους από τα 71,146 δισ. ευρώ το 2025 ανεβαίνουν στα 73,645 δισ. το 2026, στα 75,463 δισ. το 2027, στα 78,881 δισ. το 2028 και στα 81,880 δισ. ευρώ το 2029.

Η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση 10,7 δισ. ευρώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρά το πακέτο φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων που έχει αρχίζει και εφαρμόζεται. Η άνοδος των φοροεισπράξεων συνδέεται με την αύξηση των εισοδημάτων, τη μείωση της ανεργίας, την ενισχυμένη κερδοφορία των εταιρειών, αλλά και με τον επίμονο πληθωρισμό, την ακρίβεια, τις δράσεις κατά της φοροδιαφυγής που ενισχύει τα έσοδα από τον ΦΠΑ.

Η εικόνα των φόρων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις την περίοδο 2026-2029, η εικόνα των φορολογικών εσόδων διαμορφώνεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος: Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος εκτοξεύονται από τα 26,8 δισ. ευρώ το 2025 στα 32,7 δισ. το 2029. Η αύξηση των 6 δισ. ευρώ αποδίδεται στη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης. Για τα φυσικά πρόσωπα, ο φόρος ανεβαίνει από 15,889 δισ. το 2024 σε 18,599 δισ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας αύξηση 17%. Για τα νομικά πρόσωπα, η αύξηση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή καθώς από 7,9 δισ. το 2025 σε 11,2 δισ. ευρώ το 2029, άνοδος 41,7% λόγω της ισχυρής κερδοφορίας. ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης διατηρούν τον ρόλο των βασικών πυλώνων εσόδων, με άνοδο από 39,214 δισ. το 2025 στα 43,6 δισ. ευρώ το 2029. Ο ΦΠΑ από μόνος του ανεβαίνει από 27,625 δισ. στα 31,4 δισ. ευρώ, ενώ οι ειδικοί φόροι κινούνται σταθερά μεταξύ 7,4 και 7,6 δισ. ετησίως. Φόροι ακινήτων: Οι τακτικοί φόροι ακινήτων εμφανίζουν μικρή μείωση, από 2,41 δισ. το 2025 σε 2,26 δισ. ευρώ το 2029. Η μείωση συνδέεται με τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και την κατάργηση του φόρου για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Οι παρεμβάσεις

Στον ΠΔΠ 2026-2029 περιλαμβάνεται το σύνολο των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που έχουν νομοθετηθεί ή ανακοινωθεί για την περίοδο 2026-2029. Το κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 3,04 δισ. ευρώ για το 2025, αυξανόμενο σε 5,94 δισ. ευρώ το 2026 (επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025), σε 7,94 δισ. ευρώ το 2027 (επιπλέον 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026), σε 9,01 δισ. ευρώ το 2028 (επιπλέον 1,07 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2027) και σε 10,1 δισ. ευρώ το 2029 (επιπλέον 1,09 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2028).

Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2026 περιλαμβάνουν μία σειρά από φορολογικές και μισθολογικές μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών, ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Οι κυριότερες από αυτές είναι: