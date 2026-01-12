EasyJet: Πρόγραμμα προσφορών Big Orange Sale με εκπτώσεις έως και 20% σε επιλεγμένες πτήσεις

Η προσφορά αφορά 20.000 θέσεις για ταξίδια μεταξύ 19 Ιανουαρίου 2026 και 13 Δεκεμβρίου 2026, προς ή από την Ελλάδα.

Η easyJet ανακοίνωσε το πρόγραμμα προσφορών «Big Orange Sale», το οποίο προσφέρει εκπτώσεις έως και 20% για 20.000 θέσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσφορά θα είναι διαθέσιμη από τις 10:00 το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 έως τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026, μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της easyJet.

Οι ταξιδιώτες έχουν έτσι τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές για ταξίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Είτε σχεδιάζουν τις διακοπές τους για τον χειμώνα είτε για αργότερα μέσα στο έτος, η προσφορά αυτή αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να οργανώσουν το επόμενο ταξίδι τους με χαμηλότερο κόστος.

Οι εκπτώσεις ισχύουν για επιλεγμένα δρομολόγια και αφορούν ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 19 Ιανουαρίου 2026 και 13 Δεκεμβρίου 2026, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες.

Το ευρύ φάσμα συνδέσεων της Ελλάδας δίνει στους επιβάτες της easyJet πρόσβαση σε μοναδικούς προορισμούς της Ευρώπης. Στο Λονδίνο (Gatwick) θα απολαύσετε ιστορία και αξιοθέατα, στο Μιλάνο (Malpensa) τη μόδα και τη ζωντάνια, στη Νάπολη αυθεντική ιταλική ατμόσφαιρα, ενώ η Γενεύη εντυπωσιάζει με λίμνες και τοπία. Επιπλέον, η Λυών μαγεύει με την ιστορική παλιά πόλη και το Παρίσι (Orly) με την κλασική παριζιάνικη γοητεία. Κάθε προορισμός υπόσχεται αξέχαστες εμπειρίες.

Η easyJet διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο από την Αθήνα και άλλα μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια, συνδέοντας τη χώρα με κορυφαίους προορισμούς σε όλη την Ευρώπη.

Για να δείτε όλες τις πτήσεις και να επωφεληθείτε από αυτή την αποκλειστική προσφορά, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.easyjet.com/el.