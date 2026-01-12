Νέα ρεκόρ για χρυσό και ασήμι με φόντο την αναταραχή σε Fed και Ιράν

Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσαν χρυσός και ασήμι μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της Fed από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και την αναταραχή στο Ιράν.

Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσαν σήμερα οι τιμές του χρυσού και του ασημιού μετά τις απειλές για άσκηση δίωξης σε βάρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μία κλιμάκωση της γνωστής έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζερόμ Πάουελ η οποία τροφοδοτεί εκ νέους τους φόβους για την ανεξαρτησία του θεσμού και τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός έκανε άλμα στα 4.600 δολάρια η ουγγιά και το ασήμι άγγιξε τα 85 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, από την στιγμή που ο πρόεδρος της Fed κατήγγειλε «πολιτικές πιέσεις και εκφοβισμούς» που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος της κεντρικής τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών. Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ, διαμορφώνονται 2.14% υψηλότερα στις 4.596,05 δολάρια.

«Η απειλή με διώξεις είναι η συνέπεια της βούλησης της Fed να αποφασίζει για τα επιτόκιά της προς το συμφέρον του κοινού μάλλον, παρά για να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις του προέδρου», κατήγγειλε ο Πάουελ.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε και οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν μετά τα σχόλιά του. Οι επανειλημμένες επιθέσεις κατά της Fed πέρυσι από την κυβέρνηση Τραμπ είναι ένας σημαντικός παράγοντας που έπληξε το δολάριο και βοήθησε τον χρυσό.

Εν τω μεταξύ, οι θανατηφόρες διαμαρτυρίες στο Ιράν αύξησαν την ελκυστικότητα των πολύτιμων μετάλλων για καταφύγιο λόγω της πιθανότητας ανατροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι εξετάζει πιθανές επιλογές για το Ιράν, ενώ επανέλαβε τις απειλές να καταλάβει τη Γροιλανδία και αμφισβήτησε την αξία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ισχυρής ανοδικής ανατίμησης. Μεταξύ των παραγόντων που οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης, η πτώση των επιτοκίων των ΗΠΑ, οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, η χαμηλότερη εμπιστοσύνη στο δολάριο ΗΠΑ και οι προκλήσεις που δέχεται η Fed. Περισσότεροι από δώδεκα διαχειριστές κεφαλαίων δήλωσαν ότι επέλεξαν να μην αποσύρουν τις τοποθετήσεις τους στο χρυσό, διατηρώντας την πεποίθησή τους για τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητά του.

Το ασήμι σημειώνει άνοδο 5,5% στα 84,3181 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε αγγίξει τα 85 δολάρια. Το λευκό μέταλλο καταγράφει άνοδο σχεδόν 150% πέρυσι, καθώς η κυρίαρχη αγορά spot στο Λονδίνο σημειώνει συνεχιζόμενη στενότητα, ενώ οι φόβοι για τους δασμούς εμποδίζουν τη ροή μετάλλου από τις γεμάτες αποθήκες στις ΗΠΑ.

«Βλέπουμε το έλλειμμα στην αγορά ασημιού να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του 2026, κυρίως λόγω της υψηλότερης επενδυτικής ζήτησης», ανέφερε η BMI, μια μονάδα της Fitch Solutions Inc. σε σημείωμα τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η βιομηχανική ζήτηση επίσης σύσφιξε τη φυσική αγορά σε πρωτοφανή βαθμό.

Τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα άφησαν άθικτες τις προσδοκίες για πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων, υποστηρίζοντας τα μη αποδοτικά πολύτιμα μέταλλα. Οι αγορές έχουν προβλέψει τουλάχιστον δύο μειώσεις φέτος, αφού η Fed προέβη σε τρεις συνεχόμενες μειώσεις το δεύτερο εξάμηνο.