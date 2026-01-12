Revoil: Πρόγραμμα επαναγοράς ως 2.191.260 ίδιων μετοχών

Την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Revoil κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Ιανουαρίου 2026.

Την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς 1 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Revoil κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την από 21/10/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Ιανουαρίου 2026 αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 21/10/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Ειδικότερα σύμφωνα με το πρόγραμμα μπορούν να αγοραστούν μέχρι 2.191.260 μετοχές (συνυπολογιζόμενων και δη συναθροιζόμενων των 250.000 ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρία στο πλαίσιο προηγούμενου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών) ήτοι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών με κατώτατη τιμή αγοράς 1,00 ευρώ και ανώτατη 4,00 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.