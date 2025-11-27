Πάνω από 148.000 προσλήψεις στο Δημόσιο μέχρι το 2029

Πόσες προσλήψεις θα γίνονται κάθε χρόνο μέχρι το 2029.

Πάνω από 148.000 προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το 2029 προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως για τον προγραμματισμό προσλήψεων εφαρμόζεται ο κανόνας 1:1 (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), με εξαιρέσεις που αφορούν εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, αντικατάσταση έκτακτου προσωπικού από τακτικό και θέσεις με ειδικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Η κατανομή των προσλήψεων εντός των φορέων της γενικής κυβέρνησης καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε φορέα και με γνώμονα τις προτεραιότητες πολιτικής, τον εξορθολογισμό των διοικητικών λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για την πενταετία 2025-2029 εκτιμάται συνολικά η πραγματοποίηση 109.540 αποχωρήσεων και 148.533 προσλήψεων (συμπεριλαμβανομένων των εκτός κανόνα 1:1), καθώς έχει κατανεμηθεί υπόλοιπο προσλήψεων που έχουν εγκριθεί τα προηγούμενα έτη και δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.