Αγρότες: Στον «αέρα» η αυριανή συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει στη συνάντηση μεταξύ των αγροτών και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ.

Οι αγρότες των 57 μπλόκων της Πανελλαδικής Επιτροπής είναι αποφασισμένοι να μην κατέβουν στις συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς υποστηρίζουν πως είχε αποδεχθεί η κυβέρνηση να δει μία 25μελή επιτροπή από αγρότες και άλλη μία 10μελή επιτροπή από κτηνοτρόφους αλιείς και μελισσοκόμους.

Αντίθετα, χθες βράδυ κυβερνητικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός θα συναντούσε δυο 20μελείς επιτροπές. Η μία θα αφορά την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και στην άλλη θα είναι αγρότες από μπλόκα τα οποία έχουν αποσχιστεί από την πανελλαδική επιτροπή καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη.

Πηγές του Μαξίμου αναφέρουν ότι η διαπραγμάτευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των μπλόκων είναι από χθες το βράδυ σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη τόνισε ότι «η κυβέρνηση τήρησε από την αρχή μετριοπαθή στάση, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και διότι θέλει να διευκολύνει να γίνει ο διάλογος, παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αρνητισμός. Γι’ αυτό το λόγο δεχθήκαμε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, καθώς οι μεν δεν ήθελαν να βρεθούν στην ίδια αίθουσα με τους δε. Καλώ όσους αγροτοσυνδικαλιστές εξακολουθούν να θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν. Να κινηθούμε όλοι σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής, ώστε να γίνει διάλογος με όλους».

«Θα ήταν ακατανόητο για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τους ίδιους τους αγρότες να μην προσέλθουν σε διάλογο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το thesspost, τα «βαριά σύννεφα» εμφανίσθηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε, καλή τη πίστει, όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες όμως θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών. Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καλά - καλά ξεκινήσει.