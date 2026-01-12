ΧΑ: Ήπιες διακυμάνσεις κοντά στα υψηλά 16ετίας

Με εναλλαγές προσήμου κινείται στην έναρξη της εβδομάδας η Λεωφόρος Αθηνών. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Με ήπιες διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου κινείται στην έναρξη της εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, παραμένοντας σε επαφή με τα υψηλά 16ετών στα οποία «σκαρφάλωσε» τις προηγούμενες ημέρες με τη βοήθεια του τραπεζικού κλάδου.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Fast Finance, η ρευστότητα, κατά διαστήματα, διαχέεται σε όλο το ταμπλό, με το rotation να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ «είναι εμφανές ότι όταν ο τραπεζικός δείκτης εισέρχεται σε φάση έντονης τάσης, η μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση περνά σε στάση αναμονής, καθώς αρκετοί traders στρέφονται στις τράπεζες, λόγω των μεγάλων όγκων και της ευκολίας κίνησης, ακόμη και σε βραχυπρόθεσμες λανθασμένες αποφάσεις».

Όπως σχολιάζει η χρηματιστηριακή, το ερώτημα πλέον είναι εάν το 2026 θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό με συμφωνίες, εταιρικά νέα, νέες εισαγωγές και αυξήσεις κεφαλαίου, ακολουθώντας το ιδιαίτερα «θερμό» 2025. «Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η ελληνική αγορά προσελκύει σταδιακά νέους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν το Χρηματιστήριο Αθηνών με διαφορετική οπτική».

Στο μεταξύ, με ορίζοντα τη 10η Φεβρουαρίου, συνεχίζονται τα στοιχήματα για τον δείκτη MSCI, με αρκετούς να προσδοκούν δύο νέες εισόδους, με υποψήφιες μετοχές τις Τρ. Κύπρου, Τιτάν και Motor Oil.

Εκτός συνόρων, εκτός απροόπτου αναμένεται εντός της εβδομάδας η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αναλυτές της UniCredit επισημαίνουν ότι αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της χρήσης του IEEPA από τον Λευκό Οίκο για την επιβολή δασμών, αυτό θα αυξήσει τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα και θα περιπλέξει τη στρατηγική της κυβέρνησης, ωστόσο ο Τραμπ είναι πολύ πιθανό να αξιοποιήσει άλλα εκτελεστικά εργαλεία ώστε να διατηρήσει τους δασμούς σε υψηλά επίπεδα.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στις αγορές, η UniCredit εκτιμά ότι αυτή θα εξαρτηθεί πιθανότατα από το αν ο Λευκός Οίκος ανακοινώσει άμεσα τα αντίμετρά του. Επίσης, αν η εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων απαιτήσει χρόνο, η αβεβαιότητα θα μπορούσε να επιβαρύνει τις αγορές. Σημειωτέον, ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να περιοριστεί είτε στην πλήρη αποδοχή των προσφυγών, είτε στην απόρριψή τους, αλλά θα μπορούσε ακόμη να επιλέξει μια ενδιάμεση λύση, που θα περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ χωρίς να κρίνει ρητά τους δασμούς παράνομους. «Τέτοιες συμβιβαστικές αποφάσεις, όμως, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τις αγορές, καθώς τόσο αυτές όσο και οι επακόλουθες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου είναι δύσκολο να προβλεφθούν» εξηγούν οι αναλυτές της UniCredit.

Εντός συνόρων, λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.211,24 μονάδες με μικρά κέρδη 0,16%, ενώ ήπια ανοδικά κινείται και ο τραπεζικός δείκτης, ενισχυμένος 0,42% στις 2.513,95 μονάδες. Από τη σύνθεση του δεύτερου, ξεχωρίζουν τα κέρδη των Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank σε ποσοστό 1,51% και 1,04% αντίστοιχα/

Στο σύνολο του ταμπλό 45 μετοχές κινούνται ανοδικά, 53 υποχωρούν και 54 διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τον συνολικό τζίρο μέχρι στιγμής στα 20,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,43 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.