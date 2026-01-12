Ιράν: «Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο»

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου.

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο»

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά είναι πλήρως προετοιμασμένη για πόλεμο», σχολίασε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνάντησης με ξένους πρεσβευτές στην Τεχεράνη, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι οι γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον παραμένουν ανοιχτές μέσω, για παράδειγμα, ενός ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ ή παραδοσιακών διαμεσολαβητών, όπως η Ελβετία.

Τη δήλωση αυτή έκανε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με μια επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που η Τεχεράνη αντιμετώπιζει διαδηλώσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν επικοινώνησε για να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Μπαγαΐ είπε ότι έχουν σταλεί «αντιφατικά μηνύματα», τα οποία προκαλούν αμφισημία και ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη διπλωματία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ