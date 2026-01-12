Η Apple ηγήθηκε της παγκόσμιας αγοράς smartphone το 2025 με μερίδιο 20%

Το ποσοστό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των πέντε κορυφαίων τεχνολογικών κολοσσών του συγκεκριμένου τομέα.

Οι παγκόσμιες αποστολές smartphone αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση το 2025, ωθούμενες από την ισχυρότερη ζήτηση και το οικονομικό momentum στις αναδυόμενες αγορές, με την Apple να ηγείται της αγοράς με μερίδιο 20%, σύμφωνα με έρευνα της Counterpoint Research.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ποσοστό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο μεταξύ των πέντε κορυφαίων τεχνολογικών κολοσσών του συγκεκριμένου τομέα, με την εταιρεία να από τη σταθερή ζήτηση στις αναδυόμενες και μεσαίου μεγέθους αγορές και τις ισχυρές πωλήσεις της σειράς iPhone 17, δήλωσε ο αναλυτής της Counterpoint, Varun Mishra.

Οι κατασκευαστές προχώρησαν σε αποστολές νωρίς μέσα στο έτος για να προλάβουν την εφαρμογή των αμερικανικών δασμών στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά το φαινόμενο αυτό εξασθένησε καθώς προχωρούσε το 2025, με αποτέλεσμα οι όγκοι του δεύτερου εξαμήνου να μην επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό.

Η Samsung κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο 19% χάρη στη μέτρια αύξηση των αποστολών, ενώ η Xiaomi κατέλαβε την τρίτη θέση με μερίδιο 13%, υποστηριζόμενη από τη σταθερή ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές.

Η παγκόσμια αγορά smartphone αναμένεται να υποχωρήσει το 2026 λόγω της έλλειψης τσιπ και της αύξησης του κόστους των εξαρτημάτων, καθώς οι κατασκευαστές τσιπ δίνουν προτεραιότητα στα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης έναντι των κινητών τηλεφώνων, δήλωσε ο διευθυντής έρευνας της Counterpoint, Tarun Pathak.