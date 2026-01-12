Προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου 2026 για διορθώσεις στο Μητρώο της ΑΑΔΕ για τα εισοδήματα του 2025.

Παράλληλα με τα περιοριστικά μέτρα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στρέφει την προσοχή του στα εισοδήματα που απέκτησαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb μέσα στο 2025.

Η ΑΑΔΕ δρομολογεί εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας τα στοιχεία των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συνδυασμό με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτων ή ανακριβώς δηλωμένων εισοδημάτων. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι διαχειριστές ακινήτων, με το βάρος να πέφτει στην ορθή και πλήρη αποτύπωση των στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία μισθώσεων και εσόδων για το φορολογικό έτος 2025 στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Μέχρι τότε παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων που έχουν καταχωριστεί σε προσωρινές δηλώσεις, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Οι διορθώσεις

Κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης του Μητρώου, ιδιοκτήτες και διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις λανθασμένων καταχωρήσεων, όπως η αναγραφή δικαιούχων εισοδήματος ή τα ποσοστά συμμετοχής, χωρίς να αλλάζει ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) και χωρίς κυρώσεις. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το εισόδημα θα πρέπει να επιμερίζεται σύμφωνα με τα πραγματικά ποσοστά.

Όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως σε διορθώσεις και οριστικοποίηση, κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το 100% των εισοδημάτων που εμφανίζονται στις αρχικές δηλώσεις, ακόμη και αν δεν είναι οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου των εισπράξεων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις ύπαρξης αγνώστων ιδιοκτητών. Ο διαχειριστής υποχρεούται να δηλώσει το σχετικό ποσοστό ως «Άγνωστοι Ιδιοκτήτες με ΤΠΔ» και να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πριν από την οριστικοποίηση του Μητρώου.

Πρόστιμα

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνοδεύονται από αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων. Ειδικότερα:

- Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

- Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

