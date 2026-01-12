Πώς αλλάζει το πορνό με την τεχνητή νοημοσύνη

Η βιομηχανία του πορνό πάντοτε αποτελούσε γόνιμο έδαφος για την δοκιμή νέων τεχνολογιών.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τις κάμερες 8mm, την καλωδιακή τηλεόραση και τώρα την...τεχνητή νοημοσύνη, όπως περιγράφει ο Economist.

Παρ' ότι πολλές εταιρείες εξακολουθούν να διστάζουν να ενσωματώσουν την ΑΙ, η παραγωγή πορνογραφικού περιεχομένου με αλγορίθμους έχει ήδη εκτοξευθεί. Οι ιστοσελίδες ενηλίκων κατακλύζονται από εικόνες και βίντεο που δημιουργούνται από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλες εταιρείες του κλάδου αρχίζουν επίσης να μπαίνουν στο παιχνίδι: το Grok της xAI έχει «spicy mode», ενώ η OpenAI θα επιτρέπει ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT από τον Δεκέμβριο, μόνο σε επιβεβαιωμένους ενήλικους χρήστες.

Η αξία της αγοράς ερωτικού περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται περίπου στα 2,5 δισ. δολάρια και αναμένεται να καταγράψει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης έως το 2028.

Η ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη υιοθετείται εγείρει υπαρξιακές ερωτήσεις για την βιομηχανία αλλά και την κοινωνία. Θα παραγκωνιστούν οι ηθοποιοί για χάρη των αλγόριθμων; Δεύτερον, εάν το «συνθετικό» πορνό καταστεί ευρέως διαθέσιμο, θα πληρώνουν οι θεατές για το «κανονικό»; Και τέλος, τι θα συμβεί με τα παραδοσιακά στούντιο και τις πλατφόρμες που έχουν κυριαρχήσει στη βιομηχανία για δεκαετίες;

Στο παρελθόν κάθε νέα τεχνολογία από τα βίντεο έως το streaming κέρδιζε έδαφος καθώς μείωνε το κόστος διανομής πορνογραφικού υλικού. Η διαφορά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι περισσότερο επαναστατική παρά εξελικτική. Τι εννοούμε; Η AI μπορεί να παράγει εξατομικευμένο πορνογραφικό υλικό κατά παραγγελία. Επιπλέον, ορισμένα συστήματα επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει τον «ιδανικό σύντροφο» και να τον «τοποθετεί» σε οποιοδήποτε σενάριο επιθυμεί. Τέλος, υπάρχουν εφαρμογές που δημιουργούν ερωτικό υλικό σε μορφή ήχου και κειμένου με βάση τις επιθυμίες του χρήστη.

Όπως συμβαίνει με όλες τις νέες τεχνολογίες και η χρήση της AI στο πορνό έχει τις επικίνδυνες χρήσεις της. Οι αναζητήσεις για «nudify» που αφαιρεί τα ρούχα από φωτογραφίες με τη χρήση AI κερδίζουν συνέχεια έδαφος, όπως και τα deepfakes που χρησιμοποιούνται πολλές φορές ακόμη και για εκβιασμούς.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, γνωστοί επαγγελματίες του κλάδου, αποδεχόμενοι το αναπόφευκτο, επιλέγουν να ακολουθήσουν την τάση, παραχωρώντας την εικόνα τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργώντας τα ψηφιακά τους avatar.

Οι ανησυχίες

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο τις ρυθμιστικές αρχές είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή παράνομου περιεχομένου. Σύμφωνα με το Internet Watch Foundation (IWF) έχουν εντοπιστεί χιλιάδες εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Οι αναφορές για τέτοιες εικόνες υπερδιπλασιάστηκαν το 2025, ενώ φαίνεται να γίνονται όλο και πιο ρεαλιστικές. Παρ' όλο που τα περισσότερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να εμποδίσουν τους χρήστες να δημιουργούν αυτό το είδος παράνομου περιεχομένου, πολλές από τις εικόνες που βρήκε η IWF δημιουργήθηκαν από άτομα που είχαν κατεβάσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, όπου μπορούν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας.

Οι υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου υποστηρίζουν ότι δεδομένου ότι κανένα παιδί δεν βλάπτεται στη πραγματικότητα κατά τη δημιουργία τέτοιων εικόνων, δεν θα πρέπει να απαγορευτούν. Ωστόσο, η εξοικείωση με τέτοιου είδους εικόνες θα μπορούσε να τα θέσει σε κίνδυνο, δεδομένου ότι θα «ομαλοποιηθούν» συμπεριφορές σεξουαλικής βίας.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο κινδύνου είναι τα deepfakes. Αξιοσημείωτο είναι ότι πλέον, χρειάζεται λιγότερο από 25 λεπτά και μία καθαρή φωτογραφία προσώπου για να δημιουργηθεί ένα πλήρως ψεύτικο πορνογραφικό βίντεο, σύμφωνα με την οργάνωση Home Security Heroes. Μάλιστα, όλο και περισσότερο τα θύματα είναι «απλοί άνθρωποι». Σύμφωνα με έρευνα του Alan Turing Institute, σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών και το ένα πέμπτο των ανδρών ανησυχούν ότι θα γίνουν στόχος.

Τα deepfake χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από απατεώνες του διαδικτύου για εκβιασμούς ή για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επίδοξων θυμάτων τους. Από την άλλη οπτική, μία δημιουργός περιεχομένου, ανέφερε ότι λαμβάνει μηνύματα από χρήστες που της δηλώνουν ότι έχουν εξαπατηθεί από λογαριασμούς που χρησιμοποιούν deepfakes της εικόνας ή της φωνής της.

Προσπαθώντας να οριοθετήσουν το ίντερνετ...

Οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν υιοθετήσει διάφορες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτεί τη σήμανση του περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με AI και μπορεί να εκληφθεί ως αληθινό, ενώ στις ΗΠΑ, ο νόμος «Take It Down Act» απαγορεύει στους ανθρώπους να δημοσιεύουν εν γνώσει τους εικόνες με περιεχόμενο για ενήλικες ή με παιδιά στο διαδίκτυο χωρίς τη συγκατάθεσή τους, είτε είναι πραγματικές είτε AI generated.

Η Δανία σχεδιάζει να δώσει στους ανθρώπους πνευματικά δικαιώματα πάνω στην εικόνα τους, ενώ η Βρετανία θα δώσει στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης και στις ομάδες προστασίας των παιδιών την εξουσία να δοκιμάζουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να βεβαιωθούν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ωστόσο, η πορνογραφία είναι ένας κλάδος που ποτέ δεν μπόρεσε να χωρέσει σε «κουτάκια» και πάντοτε κινούνταν στα όρια ή και τα επαναπροσδιόριζε. Από την άλλη η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι μπορεί να ελέγξει οποιαδήποτε νομοθετική αρχή, κάτι που οδηγεί τον νέο κλάδο που προκύπτει από τον συνδυασμό των δύο στην ουσία σε αυτορύθμιση. Κατά συνέπεια, μεγάλο ρόλο θα παίξει ο τρόπος που οι πάροχοι των εφαρμογών ΑΙ θα επιλέξουν να διαχειριστούν στο θέμα.

Το διαδίκτυο μάλλον αναπόφευκτα θα πλημμυρίσει σύντομα με όλο και πιο ακραία συνθετικά πορνογραφικά υλικά. Σε αυτή τη συνθήκη είναι όλο και πιο σημαντικό να ενθαρρύνεται η ανθρώπινη επαφή και η αναζήτησή της. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη.