Απώλειες στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε Ιράν και Πάουελ

Άλμα 28% για Abivax και 8% για BE Semiconductor.

Πτωτικό κλίμα επικρατεί την Δευτέρα στις ευρωαγορές καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στις εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στην είδηση για ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,31% στις 607,74 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,46% στις 5.969 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύεται 0,01% στις 25.261 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,56% στις 8.315 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με -0,15% και στις 10.109 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,69% στις 45.408 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 έχασε 1,3% στις 17.418 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BE Semiconductor στο Χρηματιστήριο της Δανίας κάνει άλμα 8% αφότου ανακοίνωσε ότι αναμένει οι παραγγελίες της για το δ' τρίμηνο να ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 105% σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, η μετοχή της Heineken στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ σημείωσε άνοδο 1% μετά την ανακοίνωση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου Dolf van den Brink ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του στις 31 Μαΐου.

Η μετοχή της Abivax στο Χρηματιστήριο της Γαλλίας κερδίζει 23% καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC παραμένει αντικείμενο φημών για εξαγορά. Η μετοχή της εταιρείας, η οποία σημείωσε άνοδο σχεδόν 1.700% πέρυσι, παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις την περασμένη εβδομάδα.

Ο Tζερόμ Πάουελ επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση το βράδυ της Κυριακής ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την ανακαίνιση των κτηρίων της Fed.

Ασία: Ρεκόρ για τον Kospi της Νότιας Κορέας

Με νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε τη Δευτέρα ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας, με τους επενδυτές να εξετάζουν την πιθανότητα μίας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν. Ειδικότερα, ο δείκτης πρόσθεσε 0,84% στις 4.624,79, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,2% στις 949,81 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0.48% στις 8.759,4 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1.44% στις 26.608,48 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σκαρφάλωσε 0.65% στις 4.789,92 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι αγορές της Ιαπωνίας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.