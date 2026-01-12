Yπ. Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή το πολικό ψύχος που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ποια σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα

Όπως έχει γνωστό αρκετά είναι τα σχολεία στις παρακάτω περιοχές της χώρας που θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.