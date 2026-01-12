Yπ. Παιδείας: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με αφορμή το πολικό ψύχος που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.
Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ποια σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα
Όπως έχει γνωστό αρκετά είναι τα σχολεία στις παρακάτω περιοχές της χώρας που θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.
- στο δήμο Αμφίπολης, Θάσου,
- στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού του δήμου Παγγαίου,
- στους δήμους Άνδρου, Νευροκοπίου, στους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρούς του δήμου Σουφλίου,
- στη Δημοτική Ενότητα Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά του δήμου Λαγκαδά και
- στο Αχλαδοχώρι του δήμου Σιντικής, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.
- στο δήμο Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών, τα σχολεία ναι μεν θα παραμείνουν κλειστά, όμως οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
- στο Δήμο Δομοκού το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα παραμείνουν κλειστά ενώ τέλος, στη Μαυροθάλασσα του δήμου Βιλσατίας δε θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.