Γεωργιάδης: Νοσοκομεία σε ασφυξία, «κάντε το εμβόλιο»

Όπως σημείωσε, ακόμα και αν εμβολιαστούν σήμερα οι πολίτες, σε δύο εβδομάδες η κατάσταση του συστήματος υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία που τις τελευταίες ημέρες δέχονται μεγάλη πίεση, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην ΕΡΤnews. Όπως σημείωσε, ακόμα και αν εμβολιαστούν σήμερα οι πολίτες, σε δύο εβδομάδες η κατάσταση του συστήματος υγείας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, ο υπουργός σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού για δημιουργία πολιτικής κίνησης, εκτίμησε ότι δεν θα επηρεάσει τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια, αλλά έχει ξεκινήσει λίγο στραβά» είπε ενδεικτικά και πρόσθεσε ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη ΝΔ». Όπως είπε τα κόμματα που πλήττονται από την κα Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Αγρότες

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυριανή συνάντηση αγροτών και Πρωθυπουργού θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράνομη πράξη και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου. «Δικαίωμα δεν έχει μόνο ο αγρότης, αλλά και ο μεταφορέας», είπε και πρόσθεσε πως «δεν έχει πάντα δίκιο όποιος διαμαρτύρεται».

Δημοσκοπήσεις

Ο υπουργός Υγείας ερωτηθείς σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είπε ότι δεν βλέπει απίθανη αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027. «Δεν το βλέπω πολύ μακριά», είπε.

ΕΟΔΥ

Επίσης ανακοίνωσε ότι επαναπροσλήφθηκαν στον ΕΟΔΥ όσοι είχαν απολυθεί επί υπουργίας Παύλου Πολάκη. «Κανείς υπουργός στο μέλλον να μη χρησιμοποιεί αυθαίρετη την πολιτική του εξουσία για να προχωρήσει σε πολιτική δίωξη δημοσίων υπαλλήλων», τόνισε.