Καρκίνος του προστάτη: Χειρουργική θεραπεία με διατήρηση της ποιότητας ζωής

Σύγχρονη χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, με έμφαση στη διατήρηση της ποιότητα ζωής, από τον Χειρουργό Ουρολόγο Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη.

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια στους άνδρες και μία από τις κύριες αιτίες θανάτου από καρκίνο στο ανδρικό φύλο παγκοσμίως. Παρά τη συχνότητά του, πρόκειται για μια νόσο που σήμερα μπορεί να θεραπευτεί πλήρως, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα και να αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους.

Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου προστάτη, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην ογκολογική ίαση αλλά και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής μετά την επέμβαση.

Ο καρκίνος του προστάτη σήμερα: τι δείχνουν τα δεδομένα

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, ένας στους οκτώ άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην Ευρώπη, καταγράφονται περίπου 450.000 νέες διαγνώσεις ετησίως, ενώ στην Ελλάδα οι νέες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 5.000 κάθε χρόνο.

Παρά τη συχνότητά του, ο καρκίνος προστάτη χαρακτηρίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, από αργή εξέλιξη, γεγονός που καθιστά καθοριστικής σημασίας την έγκαιρη διάγνωση.

Όταν ο καρκίνος του προστάτη εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, η χειρουργική θεραπεία προσφέρει οριστική λύση, με υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης και διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Από την ανοικτή επέμβαση στη ρομποτική χειρουργική

Για δεκαετίες, η ριζική προστατεκτομή πραγματοποιούνταν με ανοικτή χειρουργική προσπέλαση, μια επέμβαση που συχνά συνοδευόταν από αυξημένη απώλεια αίματος, μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας, παρατεταμένο μετεγχειρητικό πόνο και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών.

Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Η λαπαροσκοπική και ρομποτική ριζική προστατεκτομή αποτελούν πλέον το πρότυπο αντιμετώπισης του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη, προσφέροντας:

μικρότερο χειρουργικό τραύμα

ταχύτερη ανάρρωση

μικρότερη απώλεια αίματος

καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα

Πέρα από την ίαση: ο ρόλος της ποιότητας ζωής

Η σύγχρονη προσέγγιση στη θεραπεία του καρκίνου προστάτη δεν περιορίζεται στην πλήρη αφαίρεση του όγκου. Στόχος είναι η διατήρηση δύο κρίσιμων λειτουργιών που επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα του άνδρα:

Εγκράτεια των ούρων
Στυτική λειτουργία

Οι λειτουργίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ακεραιότητα συγκεκριμένων ανατομικών δομών και νευρικών δεματίων που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον προστάτη.

Νευροπροστασία: το «κλειδί» για τη διατήρηση της στύσης

Τα νεύρα της στύσης περιβάλλουν τον προστάτη σαν λεπτά πέπλα. Ακόμη και ελάχιστος τραυματισμός τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη στυτική δυσλειτουργία. Για τον λόγο αυτό, η νευροπροστασία αποτελεί σήμερα κεντρικό στόχο της ρομποτικής χειρουργικής του προστάτη.

Η επιλογή της σωστής χειρουργικής τεχνικής παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία αυτών των νευρικών δομών.

Η πλάγια προσπέλαση στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή

Μία από τις σημαντικότερες χειρουργικές τεχνικές διεθνώς για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι η Τεχνική Gaston - Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή.

Σε αντίθεση με τις κλασικές τεχνικές, όπου η προσέγγιση του προστάτη γίνεται από περιοχές με υψηλή πυκνότητα νευρικών ινών, η πλάγια προσπέλαση επιτρέπει την είσοδο στον προστάτη μέσα από ένα στοχευμένο πλάγιο ανατομικό παράθυρο, αποφεύγοντας κρίσιμες δομές.

Τι προσφέρει η πλάγια προσπέλαση

Τα οφέλη της Τεχνικής Gaston – Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή είναι πολλά με σημαντικότερα:

την ελαχιστοποίηση τραυματισμού των νεύρων της στύσης

τη διατήρηση των δομών που σχετίζονται με την εγκράτεια

τη μικρότερη απώλεια αίματος

την ταχύτερη λειτουργική αποκατάσταση

Διεθνείς δημοσιεύσεις δείχνουν ότι η τεχνική αυτή προσφέρει:

ποσοστά εγκράτειας που αγγίζουν το 95%

αποκατάσταση της στυτικής λειτουργίας άνω του 80% εντός του πρώτου έτους

Η γαλλική πρωτοπορία πίσω από την τεχνική

Η πλάγια προσπέλαση αναπτύχθηκε από τον R. Gaston, έναν από τους πιο επιδραστικούς ρομποτικούς χειρουργούς ουρολόγους παγκοσμίως, διευθυντή της ουρολογικής κλινικής του St. Augustin στο Μπορντώ.

Ο R. Gaston θεωρείται ο χειρουργός ουρολόγος που άνοιξε τον δρόμο για την ελάχιστα επεμβατική και ρομποτική εποχή στη χειρουργική του καρκίνου προστάτη, με χιλιάδες ασθενείς από όλο τον κόσμο να ταξιδεύουν στη Γαλλία για να χειρουργηθούν με αυτή την τεχνική.

Η τεχνική Gaston για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Σήμερα, η Τεχνική Gaston - Πλάγια Προσπέλαση στη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Δρ. Μάρκο Καραβιτάκη, Χειρουργό Ουρολόγο, Διευθυντή της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Λευκός Σταυρός και Αντιπρόεδρο του EAU Patient Office της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης έχει εξειδικευτεί στη ρομποτική και λαπαροσκοπική χειρουργική στο κέντρο του R. Gaston στη Γαλλία και είναι ο μόνος χειρουργός στην Ελλάδα που εφαρμόζει συστηματικά την τεχνική Gaston.

Ο Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης είναι Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 2 μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης από το Imperial College του Λονδίνου & από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, Ρομποτικής Χειρουργικής και Τηλεχειρουγικής.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Καραβιτάκης αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους και ενεργούς ουρολόγους στον τομέα της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Η κλινική του δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο απαιτητικών επεμβάσεων, συνεχή εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ενδεικτικά στοιχεία του βιογραφικού του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη:

Αντιπρόεδρος EAU PO της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας

Διευθυντής της Β' Ουρολογικής Κλινικής Λευκός Σταυρός - The Athens Clinic

Διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος της Κλινικής Iasis – Crete

Μέλος του Fellow European Board of Urology Examination Committee (Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ουρολογίας)

Μέλος του European Association of Urology Guidelines Office (Γραφείο εκπόνησης των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας)

Επίσημος Εκπαιδευτής (Proctor) Ρομποτικής Χειρουργικής για το Σύστημα Da Vinci από τη Sofmedica (Intuitive)

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης

Στο χειρουργικό του ενεργητικό περιλαμβάνονται περισσότερες από 2.500 ρομποτικές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, με μέσο όρο 4 χειρουργεία ημερησίως, γεγονός που αποτυπώνει τόσο την εμπειρία όσο και τη συνεχή κλινική του δραστηριότητα.

Η ποιότητα του έργου του έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα, με την απονομή πέντε βραβείων στα δύο πιο πρόσφατα Πανελλήνια Ουρολογικά Συνέδρια, ενώ σε διεθνές επίπεδο συμμετέχει συστηματικά ως ομιλητής και εκπαιδευτής σε επιστημονικά συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρ. Μάρκος Καραβιτάκης και η εξειδικευμένη χειρουργική του ομάδα λειτουργούν με βάση τα πλέον αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα και πρότυπα ποιότητας, προσφέροντας φροντίδα που ανταποκρίνεται στα επίπεδα μεγάλων και εξειδικευμένων ευρωπαϊκών κέντρων ουρολογικής χειρουργικής. Η προσέγγισή τους συνδυάζει τεχνική αρτιότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και ουσιαστικό σεβασμό στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Στόχος του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη και της εξειδικευμένης ομάδας του, δεν είναι μόνο η επιτυχής αφαίρεση του όγκου, αλλά η καλύτερη ποιότητα ζωής μετά την επέμβαση.

Εάν εσείς ή κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο έχετε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και αναζητάτε ενημέρωση για τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές επιλογές για την ίαση της νόσου, η επιλογή της ομάδας του Χειρουργού Ουρολόγου Δρ. Μάρκου Καραβιτάκη, αποτελεί μια επιλογή που αξίζει σοβαρή εξέταση.

