Παπαθανάσης: 16,9 εκατ. ευρώ για έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς σε Δυτ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων στην συγκεκριμένη πρόσκληση ανέρχεται σε 16.950.000 €.

Πρόσκληση με τίτλο «Έργα προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) Λιμνών και Ποταμών Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Μεγαλόπολης», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η Προτεραιότητα 5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας» του Προγράμματος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ και σε πρώτη φάση προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα ακόλουθα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού: