Κύπρος: Παραιτήθηκε ο Χαραλάμπους από διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη

Με μακροσκελή του ανάρτηση, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε πως παραιτήθηκε και σχολίασε τα όσα συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες μέρες.

O Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο που τον εμπλέκει σε σκάνδαλο διαφθοράς. Ο ίδιος κάνει λόγο για «στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Μέσω αναλυτικής ανάρτησής του στο Facebook, ο κ. Χαραλάμπους επεσήμανε πως η συμμετοχή του στην κυβέρνηση «δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του βίντεο είναι να «αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας μας».

