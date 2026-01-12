ΔΥΠΑ: Μεγάλη συμμετοχή στην «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα

2.858 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν από στελέχη επιχειρήσεων - 498 υποψήφιοι επιλέχθηκαν για να συνεχίζουν στο επόμενο στάδιο

Σημαντικό σημείο συνάντησης για την απασχόληση αποτέλεσε η Λάρισα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, με τη διοργάνωση της 49ης «Ημέρας Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να συγκεντρώνει εντυπωσιακό ενδιαφέρον από πολίτες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Grecotel Larissa Imperial και φιλοξένησε πάνω από 40 επιχειρήσεις από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, οι οποίες αναζήτησαν ανθρώπινο δυναμικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης καταγράφηκαν περισσότερες από 2.000 διελεύσεις, ενώ από τις επιχειρήσεις συγκεντρώθηκαν 2.858 κατάλληλα βιογραφικά για τις διαθέσιμες θέσεις. Οι πολίτες που επισκέφθηκαν τον χώρο, είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις και να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες επαγγελματικές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης:

• 2.858 βιογραφικά σημειώματα εξετάστηκαν από τα στελέχη των επιχειρήσεων

• 498 υποψήφιοι επιλέχθηκαν για να συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο, με πρόσκληση για δεύτερη συνέντευξη.

Μέσα από τη διοργάνωση αναδείχθηκε στην πράξη ο ρόλος των «Ημερών Καριέρας» ως γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητούν εργασία και στις επιχειρήσεις που αναζητούν κατάλληλο προσωπικό.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η «Ημέρα Καριέρας» στη Λάρισα ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της άμεσης επαφής ανάμεσα στους ανθρώπους και την αγορά εργασίας. Πολίτες και επιχειρήσεις συναντήθηκαν σε ένα περιβάλλον ουσιαστικού διαλόγου, όπου οι δεξιότητες, οι ανάγκες και οι επαγγελματικές φιλοδοξίες βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι. Για τη ΔΥΠΑ, τέτοιες δράσεις δεν είναι απλώς εκδηλώσεις, είναι εργαλεία που δημιουργούν πραγματικές δυνατότητες απασχόλησης, ενισχύουν την τοπική οικονομία και στηρίζουν έμπρακτα την επαγγελματική πορεία των πολιτών. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, φέρνοντας την εργασία πιο κοντά σε κάθε περιοχή της χώρας».

